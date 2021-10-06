Экс-чемпион мира отметил "козырь", которым Джошуа пренебрег в бою с Усиком
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что Джошуа зря не воспользовался своим преимуществом в физической силе в бою с Александром Усиком
Об этом он рассказал в интервью BoxingSocial.
По словам британца, который владел титулами в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе, Джошуа ошибся, когда решил сделать ставку на победу над Усиком по очкам.
"Бой Джошуа и Усика был большим шоком - три титула поехали в Украину. В реванше Джошуа нужно быть более активным в физическом плане. То, что Джошуа пытался сделать, было действительно смело. Он пытался перебоксировать бойца, который делает это лучше Энтони", - сказал Хэй.
Он добавил, что британцу необходимо было использовать свое преимущество в габаритах, как это делал в проигранном по очкам бою с украинцем Дерек Чисора, а Владимир Кличко - в победном поединке против самого Дэвида Хэя в 2011 году.
"Джошуа мог делать то, что и Дерек Чисора, - выигрывать раунды, прессовать, толкать. Нужно делать то, что Кличко сделал со мной, когда наваливался и толкал меня, используя свой вес", - посоветовал Хэй.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 6 октября промоутер Эдди Хирн заявил, что второй поединок Энтони Джошуа против Александра Усика не состоится в феврале из-за травмы украинца.
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