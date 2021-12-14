Экс-чемпион мира обвинил Ломаченко в пренебрежении и неуважении к сопернику

Об этом он заявил в интервью каналу Boxing Social.

По его словам, в седьмом раунде Ломаченко обнаружил неуважение к сопернику, когда после нокдауна призвал команду Комми снять гонца с боя.

"Некоторые считают, что он не остановил Комми из-за жалости, но Лома повел себя высокомерно. Команде Комми было неприятно выслушивать все эти призывы к остановке. Однако они проигнорировали их и позволили ему остаться в бою. И это было правильно, потому что он продолжал отвечать на удары. .И рефери увидел это", - сказал Херринг, который был чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг) с 2019 по 2021 год.

Василий Ломаченко 12 декабря в Нью-Йорке победил Ричарда Комми по очкам и завоевал интерконтинентальный титул WBO.

Напомним, 12 декабря Василий Ломаченко победил Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал Василия Ломаченко из- за отсутствия украинского флага во время поединка против Ричарда Комми.

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что выйдя на бой с гонцом Ричардом Комми с флагом Белгород-Днестровского, боксер Василий Ломаченко подтвердил , что не любит Украину.

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