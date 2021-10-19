Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Экс-чемпион мира назвал качество Усика, по которому ему уступает даже Фьюри

Экс-чемпион мира назвал качество Усика, по которому ему уступает даже Фьюри

19 октября, 2021 вторник
10:10
Спорт

Бывший чемпион мира американец Крис Алджиери заявил, что считает украинского боксера Александра Усика хитрее британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Алджиери, самым хитрым бойцом супертяжелого веса является Усик, который в этом компоненте преобладает даже Фьюри.

"Усик самый хитрый, без вариантов! Слишком атлетический, слишком хорошо двигается, слишком хорошо дышит. Мы видели, что Джошуа устал от этого ритма, постоянно промахивался. Усик кому угодно создаст проблемы. Очень неуловим, умеет неожиданно изменить ритм", - сказал Алджиери , который был чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Он добавил, что бой между украинцем и британцем будет очень интересным.

"В этом Тайсон тоже хороший. Думаю, их противостояние - очень интересный бой. Усик несколько раз потряс Джошуа. Поэтому я считаю, что он уже прошел адаптацию к хэвивейту", - убежден Алджиери,

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Читайте также:
На Окрестина. Минск
17 октября, 2021 воскресенье
"Хлоркой обрабатывать". Белорусские киберпартизаны "слили" инструктаж из МВД Лукашенко по обращению с политзаключенными
Людмила Буймістер
18 октября, 2021 понедельник
Фракция "Слуг" постановила исключить нардепа Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
Василь Ломаченко
16 октября, 2021 суббота
Ломаченко перед боем с ексчемпионом мира попрощался с Украиной
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.22
    Покупка 26.22
    Продажа 26.45
  • EUR
    Покупка 30.39
    Продажа 30.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
19 октября
12:39
10 фактов из жизни нового вице-спикера парламента Александре Корниенко
12:22
Украина и Россия попали в одну группу во время жеребьевки Евро-2022, УЕФА вмешался
11:55
В Киеве начнут включать отопление в домах с 23 октября, - КГГА
11:49
Александр Корниенко
Корниенко стал первым вице-спикером Рады
11:42
"Шахтер" - "Реал": Де Дзерби обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов
11:42
Ллойд Остин
В Украину прибыл глава Пентагона Остин
11:26
карантин
Киев и еще 14 областей находятся в "оранжевой" зоне карантина, еще пять в - "красной"
11:20
Фьюри нашел неожиданную причину поражения Джошуа от Усика
11:01
Обновлено
"Шахтер" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
11:00
Новая почта установила единый тариф на доставку в почтомат до конца года
10:57
Из Сирии эвакуировали украинку с четырьмя детьми
10:40
"Шахтер" перед игрой с "Реалом" потерял ключевого футболиста
10:35
Денис Малюська
Малюська о законе по олигархах: Демократия - штука плохая, но лучше никто не придумал. С СНБО то же самое
10:12
Зеленский подписал изменения в госбюджет по направлению 40 млрд грн на армию, соцподдержку и инфраструктуру
09:58
Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке
09:56
вакцинация
МЗ поручил повысить уровень вакцинации до 1,5 млн на неделю
09:28
госбюджет
Бюджетный комитет Рады рекомендовал принять проект бюджета-2022 в первом чтении, - Железняк
09:27
Ангелина Калинина
Украинская теннисистка уничтожила в Москве российскую обладательницу Кубка Кремля
09:22
Геннадий Кернес
Электронная подпись Кернеса была фальсифицирована по указанию Терехова, - харьковский депутат Мустафаева
09:15
курс доллара
Официальный курс: цена евро выросла на 12 копеек
09:09
Президент ФИФА назвал "очевидные плюсы" проведения ЧМ по футболу каждые 2 года
08:59
ДТП
На Харьковщине столкнулись микроавтобус и грузовик, трое погибших
08:40
Фьюри удивил именем опасного супертяжеловеса
08:35
Зеленский
Мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы "нормандская" встреча состоялась, - Зеленский
08:13
Коронавирус: за сутки более 15,5 тыс. случаев, 538 человек скончались
08:00
Инфографика
ФК "Шахтер"
"Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
07:57
Сын Шефира за работу помощником нардепа получил из бюджета около 600 тыс. грн, - журналисты
07:39
КНДР провела испытания ракет
КНДР запустила две баллистические ракеты, Сеул созывает Совбез
07:20
Зеленский ожидает скорейшего принятия закона о НАБУ и избрания нового прокурора САП
07:00
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
2021, понедельник
18 октября
22:52
Суд арестовал боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования
22:25
На Харьковщине водитель-нарушитель сбил полицейского, который выписывал ему штраф за превышение скорости
21:58
Людмила Буймистер
Фракция "Слуг" постановила исключить нардепа Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
21:30
После перерыва в 23 года: руководители МИД Украины и ЮАР возобновили контакты
21:27
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу
21:24
"Верес" победил "Черноморец" в последнем матче 11-го тура УПЛ
21:15
Эксклюзив
Украина пройдет отопительный сезон без стрессов, если зима не будет слишком длинной и холодной, - Павлюк
21:09
МВФ
Миссия МВФ завершила работу в Украине: достигнуто соглашение для дальнейшего сотрудничества, Фонд может предоставить около $ 700 млн
20:47
вирус маска
ЕС планирует исключить Украину из списка COVID-безопасных для путешествий стран, - журналист
20:14
В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV