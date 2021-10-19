Экс-чемпион мира назвал качество Усика, по которому ему уступает даже Фьюри

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Алджиери, самым хитрым бойцом супертяжелого веса является Усик, который в этом компоненте преобладает даже Фьюри.

"Усик самый хитрый, без вариантов! Слишком атлетический, слишком хорошо двигается, слишком хорошо дышит. Мы видели, что Джошуа устал от этого ритма, постоянно промахивался. Усик кому угодно создаст проблемы. Очень неуловим, умеет неожиданно изменить ритм", - сказал Алджиери , который был чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Он добавил, что бой между украинцем и британцем будет очень интересным.

"В этом Тайсон тоже хороший. Думаю, их противостояние - очень интересный бой. Усик несколько раз потряс Джошуа. Поэтому я считаю, что он уже прошел адаптацию к хэвивейту", - убежден Алджиери,

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

8 октября Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.

10 октября Джошуа активировал опцию реванша в контракте на бой с Александром Усиком.

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