Экс-чемпион мира назвал имя единственного боксера, способного победить Ломаченко
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер считает, что единственным боксером, способным победить Василия Ломаченко, является Джервонта Дэвис
Об этом сообщает fightnews.info.
Портер составил рейтинг лучших боксеров легкой тяжести, где разместил Дэвиса на первой позиции.
"Танк" – мой номер один. Он настоящий убийца и универсальный боец в дивизионе. И у него тяжелый удар. Он похож на парня, который не ломается ни при каких обстоятельствах. Затем идет Ломаченко. Он провел великолепное сражение против Накатани и выглядел как никогда хорошо. Да, я поставлю его вторым. После боя с Накатани я понял, что Дэвис – единственный, кто способен победить украинца сейчас", – сказал Шон Портер.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
Джервонта Дэвис является "регулярным" чемпионом WBA в легком (до 61,2 кг), он также владел поясом в полусреднем весе (до 63,5 кг), но отказался от него.
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- 7 декабря стало известно, что американец Джервонта Дэвис может получить право на поединок с Джорджем Камбососом.
- Американский боксер Джервонта Дэвис отказался от титула WBA в первом полусреднем весе, чтобы сосредоточиться на боях в легком дивизионе.
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