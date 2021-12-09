Экс-чемпион мира назвал имя единственного боксера, способного победить Ломаченко

Об этом сообщает fightnews.info.



Портер составил рейтинг лучших боксеров легкой тяжести, где разместил Дэвиса на первой позиции.



"Танк" – мой номер один. Он настоящий убийца и универсальный боец в дивизионе. И у него тяжелый удар. Он похож на парня, который не ломается ни при каких обстоятельствах. Затем идет Ломаченко. Он провел великолепное сражение против Накатани и выглядел как никогда хорошо. Да, я поставлю его вторым. После боя с Накатани я понял, что Дэвис – единственный, кто способен победить украинца сейчас", – сказал Шон Портер.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.



Джервонта Дэвис является "регулярным" чемпионом WBA в легком (до 61,2 кг), он также владел поясом в полусреднем весе (до 63,5 кг), но отказался от него.

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