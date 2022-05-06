Экс-чемпион мира дал прогноз на возможное сражение Усика с лучшим боксером мира

Об этом сообщает Boxing News 24/7 .

"Хотел бы увидеть этот бой в тяжелом весе. Думаю, у Канело есть шансы победить. Сауль даже может быть фаворитом. Да, он слишком мал для сверхтяжелого веса, но я говорю именно о дивизионе до 91 кг. Для этого Усику придется похудеть, потерять мышцы, чтобы опуститься, а Канело будет набирать мышечную массу. Сауль умеет боксировать, он постоянно спаррингует с надвесами. Думаю, Альварес сможет переиграть Усика. Даже если не удастся, все, что имеет Усик - имеет и Канело. Альварес имеет железный подбородок. Усик не навредит ему, поэтому у мексиканца есть шанс. Даже могу назвать его фаворитом", – сказал Хасим Рахман.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.



Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.

8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил , что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.

12 апреля сообщалось, что украинский боксер Александр Усик отказывается проводить второй поединок против британца Энтони Джошуа в Великобритании.

22 апреля глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес готов сразиться с Александром Усиком.

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