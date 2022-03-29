Экоцид и нарушение обычаев войны, - прокуратура Ровенщины о ракетном ударе по нефтебазе

Как сообщает Ровенская областная прокуратура, по данным следствия, вечером 28 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по территории нефтебазы в Ровенском районе. В результате уничтожены резервуары с горючим нефтебазы, возник пожар.

В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС.

Прокуроры Ровенщины продолжают фиксировать преступления представителей страны-агрессора с целью привлечения виновных к ответственности.

"Если вы стали свидетелем этого военного преступления РФ – присылайте доказательства по ссылке ", - добавляют в прокуратуре.

Напомним , в Ровенской области до сих пор тушат пожар на нефтебазе, в который попали россияне

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