Экоцид и нарушение обычаев войны, - прокуратура Ровенщины о ракетном ударе по нефтебазе
При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч.1 ст. 438 УК Украины)
Как сообщает Ровенская областная прокуратура, по данным следствия, вечером 28 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по территории нефтебазы в Ровенском районе. В результате уничтожены резервуары с горючим нефтебазы, возник пожар.
В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС.
Прокуроры Ровенщины продолжают фиксировать преступления представителей страны-агрессора с целью привлечения виновных к ответственности.
"Если вы стали свидетелем этого военного преступления РФ – присылайте доказательства по ссылке ", - добавляют в прокуратуре.
- Напомним , в Ровенской области до сих пор тушат пожар на нефтебазе, в который попали россияне
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