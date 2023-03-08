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Экономия заряда, анимированные эмодзи и не только: Telegram выпустил обновление

8 мартa, 2023 среда
17:03
Технологии

8 марта разработчики мессенджера Telegram выпустили обновление, в частности, с помощью него пользователи смогут экономить заряд и расширять новые анимированные эмодзи

Об этом информирует пресс-служба.

"Красивые анимации и легкие эффекты Telegram оптимизированы для того, чтобы любой телефон чувствовался мощным, но теперь их можно выключить, чтобы продлить время работы от аккумулятора и улучшить быстродействие на старых устройствах", - говорится в заявлении.

Этот режим необходимо настроить на автоматическое включение, когда заряд аккумулятора достигает определенного процента.

Пользователи могут сами регулировать скорость воспроизведения голосовых или видеосообщений в диапазоне от 0.2x до 2.5x.

В малых группах до 100 участников можно увидеть точное время прочтения каждого аккаунта.

Также будет действовать автоматическая рассылка пригласительных ссылок.

"Пользователи Telegram могут контролировать, кому разрешено добавлять их в группы. Если вы приглашаете кого-то, кто ограничивает это разрешение, теперь можно быстро отправить им приглашающую ссылку в сообщении", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по их словам, пригласительные ссылки показывают предварительный просмотр чатов.

Динамический порядок пакетов наклейок: недавно использованные пакеты перемещаются в начало списка. Это можно отключить на панели наклейок.

Разработчики ботов теперь могут полностью локализовать свои боты, переводя описания и раздел "Что умеет этот бот?" на нескольких языках.

Пользователи iOS могут пометить все чаты в папке как прочитанные одним касанием. При отправке сообщения можно использовать папки для быстрого поиска чата. В одном из следующих обновлений эти улучшения появятся для Android.

Для подписчиков Telegram Premium добавят еще десять новых пакетов анимированных эмодзи.

"В этом месяце разработчики Telegram решили отдохнуть от реализации новых возможностей и взять перерыв на две недели. Во время отдыха совершенно магическим образом было устранено более 400 известных ошибок в приложениях Telegram", - добавили в компании.

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