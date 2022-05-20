Экономика РФ продолжает разрушаться: зарегистрировано уже более 60 тыс. дел о банкротстве, - украинская разведка
Всемирные банки массово прекращают сотрудничество с Россией, сокращается импорт китайских технологий и снижается добыча нефти. В России прогнозируют спад экономики на уровне 8,8%
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Сообщается, что российское министерство экономики спрогнозировало, что к концу 2022 г. в РФ будет наблюдаться спад экономики на уровне 8,8%.
Несмотря на это, Кремль продолжает заявлять о финансовом росте страны и об улучшении благосостояния россиян.
Стало известно, что добыча нефти на территории РФ снизится на 9,3%. Добыча газа – на 5,5%. Кроме того, экспорт нефтепродуктов сократится на 20%, а экспорт газа – на 10%.
По данным разведки, это самый оптимистичный сценарий из всех возможных для России.
Кроме того, с Россией массово отказываются сотрудничать международные банки, что может вызвать проблемы для граждан РФ при переводе средств за границу.
Так, представительство Bank of New York сообщило владельцам российских евробондов, что из-за санкций ЕС банк отказывается выполнять функцию доверительного управляющего. Deutsche Bank же перестал работать с рядом крупных банков России и закрыл их корреспондентские счета. Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen. Кроме того, французская группа Société Générale завершила сделку по продаже Росбанка и всех своих российских активов.
Разведка сообщает, что в Россию также сократилось поступление технологий Китая в связи с введением санкций. Снабжение китайских ноутбуков в марте упало на 40%. Кроме того, импорт смартфонов сократился на 2/3, а импорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98%.
Также, по данным украинской разведки, в России за март и апрель было зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве малого бизнеса.
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