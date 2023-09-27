Экономист объяснил, что может повлиять на изменение курса валют

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Курс валют в Украине очень зависит от макрофинансовой помощи наших партнеров. Это касается и следующего года. Если финансовая помощь будет поступать нерегулярно, то это сразу отразится на курсе валют", - пояснил Пендзин.

Экономист подчеркнул, что от финансовой помощи партнеров зависит не только курс валют.

"В США уже началась предвыборная гонка. Другие наши партнеры также имеют определенные внутренние проблемы. Поэтому нерегулярная финансовая помощь приведет к тому, что Национальный банк Украины вместе с Минфином вынуждены будут искать где-то средства для социальных выплат. Это будут либо облигации внутреннего государственного займа, либо будем печатать деньги. Так, как это уже было в 2022 году, когда напечатали более 400 млрд. Если это произойдет, то курс, конечно, изменится. Если же макрофинансовая помощь от наших партнеров будет приходить вовремя, то курс останется неизменным", - добавил он.