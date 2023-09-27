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Экономист объяснил, что может повлиять на изменение курса валют

27 сентября, 2023 среда
20:12
Экономика гривна доллар

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что курс валют в Украине в следующем году будет напрямую зависеть от макрофинансовой помощи партнеров

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Курс валют в Украине очень зависит от макрофинансовой помощи наших партнеров. Это касается и следующего года. Если финансовая помощь будет поступать нерегулярно, то это сразу отразится на курсе валют", - пояснил Пендзин.

Экономист подчеркнул, что от финансовой помощи партнеров зависит не только курс валют.

"В США уже началась предвыборная гонка. Другие наши партнеры также имеют определенные внутренние проблемы. Поэтому нерегулярная финансовая помощь приведет к тому, что Национальный банк Украины вместе с Минфином вынуждены будут искать где-то средства для социальных выплат. Это будут либо облигации внутреннего государственного займа, либо будем печатать деньги. Так, как это уже было в 2022 году, когда напечатали более 400 млрд. Если это произойдет, то курс, конечно, изменится. Если же макрофинансовая помощь от наших партнеров будет приходить вовремя, то курс останется неизменным", - добавил он.

  • В госбюджете-2024 планируется заложить курс доллара на уровне 41,4 грн. Об этом говорится в инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год, ранее обнародованной Министерством финансов. На 2025 год предусмотрен рост до 44,5 грн за доллар. Проект госбюджета правительство должно принять до 15 сентября. В нем приоритетом остается сектор безопасности и обороны.
  • 11 сентября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что очевидно курс доллара в Украине в 2024 году пересечет отметку 41,4 грн, что скажется на экспорте
Украина
курс валют
курс гривны
государственный бюджет
помощь Украине
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