Экономист Кушнирук: Антимонопольный комитет проверить производителей подсолнечного масла на наличие картельных сговоров
Антимонопольный комитет (АМКУ) должен проверить производителей подсолнечного масла относительно наличия картельных сговоров. Ведь этот товар стоит в Украине дороже, чем в Германии или Польше
Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Цены на подсолнечное масло растут, потому что они очень существенно выросли на мировых рынках. Соответственно, любой производитель сырьевого товара будет смотреть, что ему выгоднее - поставлять масло за пределами Украины, или в Украине ", - сказал Кушнирук.
В то же время он обратил внимание на разницу в цене на масло в Украине и некоторых европейских государствах.
"Вопрос внутренней цены - это вопрос, в первую очередь, проверки со стороны Антимонопольного комитета наличии факта картельных сговоров. Никакого логического объяснения такой несоответствия цены на подсолнечное масло в Украине и в Германии или Польше нет. Это довольно абсурдная ситуация ", - убежден экономист.
-
Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире, однако цены на продукт для самых Украинская гораздо выше, чем для жителей других стран, заявил экс-министр финансов Игорь Уманский в своем Телеграмм-канале.
-
Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", прогнозировал , что цены на масло в Украине осенью продолжат расти, но не такими быстрыми темпами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.89
- Актуальное
- Важное