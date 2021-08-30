Экономист Кушнирук: Антимонопольный комитет проверить производителей подсолнечного масла на наличие картельных сговоров

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Цены на подсолнечное масло растут, потому что они очень существенно выросли на мировых рынках. Соответственно, любой производитель сырьевого товара будет смотреть, что ему выгоднее - поставлять масло за пределами Украины, или в Украине ", - сказал Кушнирук.

В то же время он обратил внимание на разницу в цене на масло в Украине и некоторых европейских государствах.

"Вопрос внутренней цены - это вопрос, в первую очередь, проверки со стороны Антимонопольного комитета наличии факта картельных сговоров. Никакого логического объяснения такой несоответствия цены на подсолнечное масло в Украине и в Германии или Польше нет. Это довольно абсурдная ситуация ", - убежден экономист.