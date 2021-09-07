Экономист Кухта: В случае локдауна гражданам надо предоставить финансовую помощь
Власти должны выделить деньги из бюджета на помощь гражданам в случае введения нового локдауна
Такую позицию высказал Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале "Еспресо".
"Если будет локдаун - надо выделять деньги из бюджета, и готовиться к этому. Я думаю, что это первое, что нужно делать - давать людям деньги, если они нуждаются в поддержке ", - сказал Кухта.
По его словам, только после предоставления необходимой помощи гражданами надо разбираться, как решать другие проблемы.
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