Экономист Кухта: В случае локдауна гражданам надо предоставить финансовую помощь

Такую позицию высказал Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале "Еспресо".

"Если будет локдаун - надо выделять деньги из бюджета, и готовиться к этому. Я думаю, что это первое, что нужно делать - давать людям деньги, если они нуждаются в поддержке ", - сказал Кухта.

По его словам, только после предоставления необходимой помощи гражданами надо разбираться, как решать другие проблемы.