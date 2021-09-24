Экономист Гайдай о антиолигархическом закон: Это неэффективный способ бороться с влиянием финансово-промышленных групп

Такую позицию высказал Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Инструмент, который выбрали для того, чтобы бороться с влиянием финансово-политических групп, который действительно искажает экономические процессы в стране, который не дает нам развиваться так, как мы могли бы, - на мой взгляд, он не очень эффективен. По разным причинам ", - сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что в процедурах финансового мониторинга западных банков и инвестбанков нет такого термина, как "олигарх". По его словам, все давно знают, с кем работают, и либо соглашаются и транзакции, или нет.

"Так же с точки зрения медиаактивов трудно понять - каким образом этот закон заставит какие международные медиахолдинги зайти в Украине и выкупить у олигархов их медиаактивы. Это не понятно", - отметил Гайдай.