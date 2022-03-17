Экономику России уже постиг моральный дефолт, формальный большого значения не имеет, - Фурса

Эксперт рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".



"Сообщения о дефолте на России пока нет, но нет также сообщения, что деньги дошли до инвесторов. Пока нужно подождать. Но по правде, не важно, произошел вчера дефолт или нет, ведь все последствия дефолта в российской экономике уже есть" , – отметил Фурса.



Инвестиционный банкир привел примеры следующих последствий: когда из страны безумно бежит бизнес, когда есть девальвация, начинается инфляция и прогнозируется значительное падение экономики в результате банкротства и закрытия многих предприятий.



"Этот процесс в российской экономике уже начался. Будет ли формальный дефолт или его не будет - не столь важно. Ведь уже произошел моральный дефолт, а для экономики это очень-очень важно", - заметил Сергей Фурса.

Напомним, аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд считает, что санкции на все энергоносители РФ смогли полностью остановить финансирование войны против Украины для Путина.

15 марта ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России.

В рамках четвертого пакета санкций ЕС ужесточил ограничительные меры против лиц и учреждений в РФ, причастных к преступным действиям российских властей.