Экономика Южной Кореи приблизилась к рецессии

Об этом со ссылкой на данные Центрального банка Кореи сообщает Yonhap.

Как отметили в банке, показатель роста экономики на 0,3% в январе-марте следует за ее сокращением в предыдущем квартале на 0,4%. То есть фактически речь идет о двух кварталах экономического спада подряд, что технически считается рецессией.

В годовом исчислении экономический рост Южной Кореи в первом квартале составил 0,8%, в то время как в четвертом квартале прошлого года было 1,3%.

Возобновление роста произошло благодаря тому, что экспорт страны улучшился по сравнению с предыдущим кварталом, а внутренний спрос увеличился.

В Центробанке заявили, что экономика страны продолжает нести потери из-за недостаточного внутреннего спроса и сокращения импорта в страну и экспорта ее продукции, который сокращается шесть месяцев подряд впервые с 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

В 2022 году экономика Кореи выросла на 2,6%, замедлившись по сравнению с 4,1% ростом в 2021 году на фоне жесткой монетарной политики в стране и за рубежом. Рост в прошлом году стал самым низким с 2020 года, когда корейская экономика сократилась на 0,7% из-за последствий пандемии коронавируса и связанных с ней локдаунов.

Ранее Центральный банк Южной Кореи сохранил свою ключевую процентную ставку на уровне 3,5% вторично подряд, учитывая ослабление инфляции и рост беспокойства по поводу вероятного экономического спада.

В текущем году Центробанк Кореи и Организация экономического сотрудничества и развития прогнозируют рост корейской экономики на 1,6%, а Международный валютный фонд – 1,5%.