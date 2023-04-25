Экономика Южной Кореи приблизилась к рецессии
Экономика Южной Кореи в январе-марте выросла лишь на 0,3% по отношению к предыдущему кварталу и приблизилась к рецессии
Об этом со ссылкой на данные Центрального банка Кореи сообщает Yonhap.
Как отметили в банке, показатель роста экономики на 0,3% в январе-марте следует за ее сокращением в предыдущем квартале на 0,4%. То есть фактически речь идет о двух кварталах экономического спада подряд, что технически считается рецессией.
В годовом исчислении экономический рост Южной Кореи в первом квартале составил 0,8%, в то время как в четвертом квартале прошлого года было 1,3%.
Возобновление роста произошло благодаря тому, что экспорт страны улучшился по сравнению с предыдущим кварталом, а внутренний спрос увеличился.
В Центробанке заявили, что экономика страны продолжает нести потери из-за недостаточного внутреннего спроса и сокращения импорта в страну и экспорта ее продукции, который сокращается шесть месяцев подряд впервые с 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.
В 2022 году экономика Кореи выросла на 2,6%, замедлившись по сравнению с 4,1% ростом в 2021 году на фоне жесткой монетарной политики в стране и за рубежом. Рост в прошлом году стал самым низким с 2020 года, когда корейская экономика сократилась на 0,7% из-за последствий пандемии коронавируса и связанных с ней локдаунов.
Ранее Центральный банк Южной Кореи сохранил свою ключевую процентную ставку на уровне 3,5% вторично подряд, учитывая ослабление инфляции и рост беспокойства по поводу вероятного экономического спада.
В текущем году Центробанк Кореи и Организация экономического сотрудничества и развития прогнозируют рост корейской экономики на 1,6%, а Международный валютный фонд – 1,5%.
- По данным Международного валютного фонда (МВФ), показатели британской экономики в 2023 году будут худшими среди 20 крупнейших экономик мира.
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