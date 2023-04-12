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Экономика Великобритании станет одной из самых неэффективных в мире, - прогноз МВФ

12 апреля, 2023 среда
08:42
Экономика британия COVID

По данным Международного валютного фонда (МВФ), показатели британской экономики в 2023 году будут худшими среди 20 самых крупных экономик мира

Об этом пишут BBC.

Отмечается, что МВФ прогнозирует сокращение экономики Великобритании в этом году, хотя это небольшое улучшение по сравнению с предыдущим прогнозом. Фонд также предупредил о "каменистом пути" для мировой финансовой системы.

МВФ ранее уже прогнозировал, что Великобритания переживет спад в этом году и окажется в конце списка G7 – группы из семи крупнейших так называемых "развитых" экономик мира, доминирующих в мировой торговле и международной финансовой системе.

Сейчас ожидается, что британская экономика сократится на 0,3% в 2023 году, а затем вырастет на 1% в следующем году.

Исследователи МВФ ранее указывали на зависимость Британии от высоких цен на газ, рост процентных ставок и слабую торговлю как причины ее таких экономических показателей.

Мир
МВФ
Великобритания
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