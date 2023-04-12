Об этом пишут BBC.

Отмечается, что МВФ прогнозирует сокращение экономики Великобритании в этом году, хотя это небольшое улучшение по сравнению с предыдущим прогнозом. Фонд также предупредил о "каменистом пути" для мировой финансовой системы.

МВФ ранее уже прогнозировал, что Великобритания переживет спад в этом году и окажется в конце списка G7 – группы из семи крупнейших так называемых "развитых" экономик мира, доминирующих в мировой торговле и международной финансовой системе.

Сейчас ожидается, что британская экономика сократится на 0,3% в 2023 году, а затем вырастет на 1% в следующем году.

Исследователи МВФ ранее указывали на зависимость Британии от высоких цен на газ, рост процентных ставок и слабую торговлю как причины ее таких экономических показателей.