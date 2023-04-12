Экономика Великобритании станет одной из самых неэффективных в мире, - прогноз МВФ
По данным Международного валютного фонда (МВФ), показатели британской экономики в 2023 году будут худшими среди 20 самых крупных экономик мира
Об этом пишут BBC.
Отмечается, что МВФ прогнозирует сокращение экономики Великобритании в этом году, хотя это небольшое улучшение по сравнению с предыдущим прогнозом. Фонд также предупредил о "каменистом пути" для мировой финансовой системы.
МВФ ранее уже прогнозировал, что Великобритания переживет спад в этом году и окажется в конце списка G7 – группы из семи крупнейших так называемых "развитых" экономик мира, доминирующих в мировой торговле и международной финансовой системе.
Сейчас ожидается, что британская экономика сократится на 0,3% в 2023 году, а затем вырастет на 1% в следующем году.
Исследователи МВФ ранее указывали на зависимость Британии от высоких цен на газ, рост процентных ставок и слабую торговлю как причины ее таких экономических показателей.
- Напомним, компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Великобритании, поставила в Россию электроники более чем на 1,2 миллиарда долларов. Большинство этих товаров включены в санкционные списки.
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