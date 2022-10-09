Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мы сейчас ведем с Россией еще одну войну - экономическую. В частности, борьбу за инвестиции. На сегодняшний день выживание Украины с экономической точки зрения зависит от того, насколько рынки будут доверять Украине. Доверять именно в последовательности государственной политики и невмешательстве олигархата в работу других бизнесменов" , – объяснила Загребельская.

Юрист подчеркнула важность доверия инвесторов к Украине.

"Если западные инвесторы не будут нам доверять, то никаких денег Украина не получит. У нас и так война и ситуация в стране усложняется. И если мы не дадим инвесторам уверенность в целесообразности вложения средств в Украину, то можем оказаться просто в безвыходной ситуации. Этого не нужно допустить”, - добавила она.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано заявил, что восстановление нашей страны после войны с Россией станет крупнейшим проектом современности

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