Экономика Украины в 2022 году вырастет на 3%, – эксперт
ВВП Украины в 2022 году вырастет на 3-3,1%, тогда как по итогам 2021 года рост экономики прогнозируется на уровне 2,8% ВВП
Такой прогноз глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский озвучил в эфире "Эспрессо: капитал с Андреем Яницким" на телеканале "Эспрессо".
"2021 год мы закончили с небольшим приростом. Рост будет на уровне 2,8% ВВП. Раньше говорили о 3-4% ВВП, но очевидно, что ситуация в итоге будет другая", – сказал он.
По словам Бураковского, в 2022 году у Украины есть все шансы отыграть потерянный за годы пандемии рост.
"В 2022-м ожидаем примерно 3-3,1% ВВП. Это из того, что нам известно по состоянию на сейчас. Это значит, что в 2022 году мы в определенной степени отыграем то, что потеряли за годы локдауна. Фактически выйдем на тот экономический уровень, который у нас был до экономического кризиса, связанного с Covid-19", – объяснил Игорь Бураковский.
- Напомним, Министерство экономики скорректировало прогноз роста ВВП Украины в 2022 году с 3,8% до 3,6% в майском прогнозе.
- При этом в 2021 году правительство ожидает рекордного показателя долларового ВВП за всю историю государства - около $200 млрд.
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