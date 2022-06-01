Экономика Украины упадет в 2022 году на 30%, а если удастся разблокировать порты – на 25%, - аналитики
Разблокировка морских портов позволит Украине сократить падение ВВП в 2022 году с 30% до 22-25%
Об этом рассказала главный экономист Dragon Capital Елена Билан, пишет Интерфакс-Украина .
"Мы можем говорить о падении экономии на 30%, если военные действия будут затухать. А если откроются порты, то можем говорить о падении на 22-25%", - сказала она во время онлайн-дискуссии в среду, организованной CASE.
По ее словам, пессимистический сценарий предполагает падение на 50% ВВП, но он реализуется, если Россия увеличит оккупированные территории. Билан убеждена, что этот сценарий маловероятен.
Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий ожидает спада экономики Украины в 2022 году в 35-40%.
"Даже если война сегодня закончится, нам удастся восстановить максимум 80% того, что было до февраля... В среднем по году у нас будет падение поближе к 35-45% ВВП", - сказал он.
- Напомним, правительство допускает в 2022 году в результате падения ВВП Украины на 30-50%.
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