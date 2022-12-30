Об этом в эфире Еспресо заявила народный депутат Украины от "Голоса" Юлия Клименко.

"Мы потеряли сейчас, по данным Всемирного банка, 35-40% экономики. Это значит, что столько предприятий перестали работать. Соответственно количество рабочих мест значительно уменьшилось. Есть физически сейчас большая безработица из-за того, что людям негде работать. Если добавить последние обстрелы с октября по декабрь, – я думаю, что реалистично экономика просядет на 45-50%”, – отметила она.

По словам Клименко, многие предприятия либо закрылись, либо не могут сейчас работать с электроэнергией, которая подается 4 часа в сутки.

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"Мы понимаем, что многие промышленные линии не рассчитаны на то, чтобы работать с постоянными перебоями электроэнергии. Цель номер 1 - обеспечить ресурсами и электроэнергией и возобновить работу предприятий, работавших до первых атак на энергосистему", - подытожила нардеп.