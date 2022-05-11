Экономика Украины потеряла более $92 млрд из-за масштабной агрессии РФ, больше всего пострадали инфраструктура и недвижимость, - НБУ

Об этом информирует Форбс.Украина.

Национальный банк Украины подсчитал, что сейчас потери капитала из-за войны превысили $92 млрд. Эта оценка близка к той, что дали Киевская школа экономики и Минэкономики Украины, впрочем, структура причиненного ущерба отличается. Нанесенные войной экономические потери оцениваются:



физический капитал (разрушенные компании, жилище, инфраструктура);

недополученный ВВП;

гибель населения и миграция;

экологическое загрязнение.

Первые показатели обычно можно рассчитать с высокой вероятностью, а вот остальные – в основном на основе предположений. Есть несколько подходов, которые могут оценить потери.



"Сравнительно быстрый и простой – поиск аналогий с другими войнами, экономические потери по которым уже подсчитаны. Однако он неточен. Более качественный и более трудоемкий – учет всех уничтоженных или поврежденных объектов физического капитала и их оценка на основе балансовой или рыночной стоимости", – говорится в сообщении.



Чаще формируют реестры утраченных объектов и оценивают их по рыночной стоимости, чтобы оценить потери физического капитала, именно так считает НБУ.



"Потери для объектов, стоимость которых значительно, а количество относительно небольшое (промышленные предприятия, ТРЦ и т.д.), оценивались на индивидуальной основе. Если объектов много и определить степень повреждения каждого было невозможно (жилая недвижимость, дороги и т.д.), НБУ делал среднюю оценку При таком подходе использовались различные коэффициенты разрушения для отдельных городов и территорий, определенные на основе информации из открытых источников.



Оценки по некоторым категориям объектов приблизительны, учитывая ограниченное количество данных. Например, разные источники дают расходящуюся длину разрушенных дорог (от 8 до 23 тыс. км), а информации о назначении дорог вообще нет. Она важна для реального определения ущерба, учитывая, что стоимость строительства и ремонта дорог существенно отличается в зависимости от их назначения. К примеру, могут быть дороги государственного и местного значения, а также улично-дорожное покрытие населенных пунктов", – добавляют в материале.



Относительно оценки разрушения дорог, то Нацбанк использовал среднюю стоимость капремонта километра покрытия в соответствии с данными Prozorro за 2021 год.

Стоимость поврежденных больниц и культурно-религиозных объектов подсчитать непросто.

Основную стоимость больниц формирует медицинское оборудование, которое может отличаться на сотни тысяч долларов в зависимости от класса учреждения.



Культурно-религиозные объекты (церкви, музеи) не имеют рынка обращения, каждый из них уникален. Поэтому и здесь оценки рыночной стоимости условны. Для подобных категорий потерь НБУ использовал средние оценки, рассчитываемые, анализируя публикации в СМИ. Курсовые разницы оказывают большое влияние на финальную оценку, поскольку о потерях отчитываются в иностранной валюте, а активы вводились и списывались с баланса предприятия в разные промежутки времени при разном валютном курсе.

Также странно выглядит ситуация, когда страна-агрессор компенсирует только остаточную стоимость утраченных активов, за которую восстановить разрушенное предприятие невозможно. Поэтому НБУ в своих оценках пытался вычислить рыночную стоимость утраченных и поврежденных предприятий на основе соответствующей финансовой отчетности", – заверяют в сообщении.



Также из-за продолжения боевых действий на территории Украины потери растут каждый день.

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