Экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса COVID-19, - Шмигаль

Об этом он сказал во время ежегодной встречи компаний – членов Американской торговой палаты в Украине.



"Имеем абсолютное перевыполнение бюджета за прошлый год, в то же время нагрузка на бизнес в процентном соотношении падает из года в год. Есть рост реальных доходов населения на 6%", - сказал премьер.



Он добавил, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2021 достигла почти $600.



Премьер также отметил взлет ИТ-сектора.



"Прирост до $5 млрд в 2020 году и $7 млрд – в 2021 году. Сегодня украинский ИТ-сервис становится одним из главных игроков на ИТ-карте Европы", - сказал он.



По словам премьера, строительная отрасль выросла почти на 6%. Показатели экспорта также выросли – до $68 млрд (почти на 40%).

Напомним, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский заявил , что ВВП Украины в 2022 году вырастет на 3-3,1%, тогда как по итогам 2021-го рост экономики прогнозируется на уровне 2,8% ВВП.