Экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса COVID-19, - Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - об этом свидетельствует более 3% роста ВВП в 2021 году и рекордный ВВП более чем в $195 млрд
Об этом он сказал во время ежегодной встречи компаний – членов Американской торговой палаты в Украине.
"Имеем абсолютное перевыполнение бюджета за прошлый год, в то же время нагрузка на бизнес в процентном соотношении падает из года в год. Есть рост реальных доходов населения на 6%", - сказал премьер.
Он добавил, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2021 достигла почти $600.
Премьер также отметил взлет ИТ-сектора.
"Прирост до $5 млрд в 2020 году и $7 млрд – в 2021 году. Сегодня украинский ИТ-сервис становится одним из главных игроков на ИТ-карте Европы", - сказал он.
По словам премьера, строительная отрасль выросла почти на 6%. Показатели экспорта также выросли – до $68 млрд (почти на 40%).
- Напомним, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский заявил , что ВВП Украины в 2022 году вырастет на 3-3,1%, тогда как по итогам 2021-го рост экономики прогнозируется на уровне 2,8% ВВП.
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