"Экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами - и ни с чем больше": Байден заявил, что Путин "по-настоящему в сложном положении"
Президент США Джо Байден назвал "по-настоящему сложным" положение президента РФ Владимира Путина из-за зависимости России от экспорта нефти и газа
Об этом Байден сказал в обращении к разведывательному сообществу США, обнародованном Белым домом .
"Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема: у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами - и ни с чем больше, она восьмая по величине в мире. Он знает, что он по-настоящему в сложном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.
При этом президент США отметил, что Путин понимает недостатки экономики РФ по сравнению с другими странами.
"Он знает, что вы лучше его команды, и это его очень беспокоит. Не на шутку", - сказал Байден.
- Напомним, ранее Байден на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель по "Северному потоку-2" заявил, что РФ "не должна использовать ресурсы как оружие" .
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