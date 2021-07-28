"Экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами - и ни с чем больше": Байден заявил, что Путин "по-настоящему в сложном положении"

Об этом Байден сказал в обращении к разведывательному сообществу США, обнародованном Белым домом .



"Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема: у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами - и ни с чем больше, она восьмая по величине в мире. Он знает, что он по-настоящему в сложном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.



При этом президент США отметил, что Путин понимает недостатки экономики РФ по сравнению с другими странами.



"Он знает, что вы лучше его команды, и это его очень беспокоит. Не на шутку", - сказал Байден.

Напомним, ранее Байден на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель по "Северному потоку-2" заявил, что РФ "не должна использовать ресурсы как оружие" .

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