Экономика России выдержит удар нефтяного эмбарго ЕС при цене нефти выше $44 за баррель, – FT

Об этом пишет Financial Times.



"Власть не терпит убытков, даже если российские производители смогут продавать свою нефть по цене $44 за баррель или выше", – говорится в материале.



Новый санкционный пакет ЕС, который должен предусматривать эмбарго на российскую нефть, не нанесет российской экономике решающий удар, если цена на нефть будет выше $44 за баррель.



При этом сейчас нефть Brent стоит около $110 за баррель, а российская Urals – около $70 за баррель. Такая цена намного превышает потребности российского бюджета, доходы которого на 45% в прошлом году зависели от экспорта нефти.

В настоящее время нефть из России в основном покупают азиатские компании. Небольшие, так называемые независимые китайские НПЗ увеличили закупки российского черного золота, однако крупные трейдеры пока избегают российской нефти ввиду противороссийских санкций.



Москве будет нелегко развернуть экспорт в Азию – до сих пор 60% российской нефти покупалось в Европе. Кроме того, возникнут проблемы с логистикой: пропускная способность железной дороги ограничена из-за перераспределения поставок угля на восток после введения запрета на импорт Евросоюзом.

Напомним, ЕК утвердил данное предложение в отношении шестого пакета санкций в отношении РФ, теперь его должен утвердить Совет ЕС.

Шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.



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