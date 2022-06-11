Экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций, - Reuters
Российская экономика сократится на 15% в этом году и 3% в 2023 году из-за западных санкций и "оттока" кадров и компаний
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на доклад Института международных финансов о российской экономике после 24 февраля.
По информации издания, в 2022 году экономика России сократится на 15 процентов. При этом в 2023 году она упадет еще на 3 процента. Таким образом, результат 30-летних инвестиций в российскую экономику будет нивелирован.
Отмечается, что если Европа полностью откажется от импорта энергоресурсов из России, то спад экономики станет еще гораздо значительнее.
В Reuters добавляют, что мировые экономические эксперты уверены в расширении и ужесточении санкций против РФ "в ближайшие месяцы".
- 10 июня руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Швейцария вслед за ЕС приняла шестой пакет санкций против РФ и Беларуси. Ограничения из них будут включать эмбарго на российскую нефть.
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