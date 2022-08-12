Экономика России откатилась на 4 года назад из-за войны, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что экономика РФ, набиравшая обороты в начале 2022 года, во втором квартале резко пришла в упадок.

Агентство опросило 12 аналитиков, согласно прогнозу валовой внутренний продукт сократился впервые за год, упав на 4,7% за год.

"Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления поддерживающей спрос монетарной политики. Со всем тем, экономика потеряет еще 2% в 2023 году, поскольку европейская энергетическая запрет приведет к снижению экспорта", – сказал российский экономист Александр Исаков.

Международные санкции, применявшиеся из-за войны войны, ограничили торговлю и парализовали такие отрасли, как автомобилестроение, а потребительские расходы прекратились. Хотя падение экономики пока оказывается менее стремительным, чем предполагалось изначально, центральный банк прогнозирует, что падение ухудшится в следующих кварталах и не восстановится до второй половины следующего года.

"Кризис движется по очень плавной траектории. Экономика достигнет самой низкой точки в лучшем случае к середине 2023 года", – сказал Евгений Суворов, экономист банка "ЦентроКредит" России.

Банк России прогнозирует, что ВВП сократится на 7% в этом квартале и, возможно, еще больше за последние три месяца года. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

Противостояние по поставкам энергоносителей в Европу создает новые риски для экономики. Ежемесячное понижение добычи нефти начнется уже в августе, согласно данным Международного энергетического агентства, к началу следующего года добыча сырой продукции в России сократится примерно на 20%.

По состоянию на 11 июня мы писали , что российская экономика сократится на 15% в этом году и 3% в 2023 году из-за западных санкций и "оттока" кадров и компаний.

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