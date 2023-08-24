Лазил по российским сетям. Вычитал, что на сегодня в структуре товаров непродовольственный сектор российских товаров состоит на 75% из импорта.

Ого!

У нас, наверное, тоже где-нибудь так? Где узнать?

Но здесь не нужно быть великим экономистом, чтобы понять, почему у россиян так плохо с курсом рубля.

Продажа энергоносителей снизилась. Доллара стало меньше. Он стал дороже. А большинство товаров нужно ввозить из-за бугра.

А зарплаты у них не растут.

Путин перестраивает цивилизационное противостояние на войну на истощение.

Ага, при экономике РФ = экономика Техаса.

А Китай безвозмездно ничего не даст.

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Напомню всем, когда кайзеровская Германия капитулировала в ноябре 1918 г., немцы были под Ростовом, в Крыму и под Парижем. Но патроны кончились. И тушенка тоже.

Так что Россия может рассчитывать не на то, что поплывет экономика союзников. А на то, что между союзниками пойдут раздоры и недоразумения.

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Уверен, что РФ надеется на 5 колонны у них.

И еще больше – в Украине. На коррупцию и постоянное "Але" из ОПы Запада.

Ну и Путин до сих пор думает, что русский солдат самый сильный в мире.

Ну-ну!

Стратег из него тот еще. Мы видели.

Хотя и о "кротах" на самых высоких ступенях власти — забывать не надо.

Их там есть.

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Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

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