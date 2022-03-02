"Экономика России идет в свободное падение": Байден заявил об изоляции РФ от воздушного пространства США и благ цивилизованного мира
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил об ужесточении санкций против Российской Федерации за ее вторжение в Украину и заявил, что "Россия не представляет, что ее ожидает"
Об этом он сказал в среду, 2 марта, передаёт Еспресо.TV.
"США, Министерство юстиции - у нас есть четкая цель преследовать российских олигархов, чтобы изъять их яхты, роскошные апартаменты, имущество. Сегодня я объявляю, что мы объединим усилия с партнерами и Россия будет абсолютно изолирована от воздушного пространства и благ цивилизованного мира, экономика идет в свободное падение. Россия и не представляет, что ее ожидает", - заявил президент США.
Байден подчеркнул, что президент России Владимир Путин сейчас настолько изолирован от мира, сколь не был никогда в своей истории. И США вместе с партнерами будут продолжать налагать санкции, чтобы полностью разрушить финансовую систему РФ и не допустить ее центральные банки к участию в финансовых операциях. Также США вместе с 30 другими странами сотрудничают, чтобы наложить нефтяное эмбарго.
"Мы стараемся перекрыть доступ РФ к технологиям, экономической мощи, чтобы их вооруженные силы были максимально слабыми. Я знаю, что российские олигархи в своем жестком режиме накопили много тысяч миллионов долларов. Больше этого не будет. Мы, США и я, абсолютно уверены, что этому нужно положить конец", - подчеркнул Байден.
Президент США добавил, что будет использовать все возможные инструменты, чтобы причинить боль Путину за агрессивные действия в Украине. Российский рубль уже потерял 30% своей стоимости, а рынок упал на 40%. И за это все, по словам Байдена, отвечает Путин и только Путин.
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