Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, несмотря на постоянный рост ставок за последние 18 месяцев, инфляция остается высокой. В то же время, скачок стоимости заимствований спровоцировал самые серьезные банковские крахи со времен финансового кризиса 2008 года.

"Глобальная экономика находится на критическом этапе. Необходимо решать серьезные вызовы", – заявил генеральный менеджер BIS Агустин Карстенс в ежегодном отчете организации.

По его словам, время одержимой погони за краткосрочным ростом истекло. Денежно-кредитная политика должна теперь восстановить ценовую стабильность, а фискальная политика должна консолидироваться.

Глава монетарно-экономического подразделения BIS Клаудио Борио считает, что восстановить ценовую стабильность должны центральные банки. Он подчеркнул, что существует риск возникновения "инфляционной психологии", хотя большие, чем ожидалось, повышение ставок в Великобритании и Норвегии на прошлой неделе показали, что центральные банки пытаются "выполнить свою работу" с точки зрения решения проблемы.

В отчете BIS отмечается, что чем дольше инфляция остается высокой, тем сильнее и продолжительнее необходима жесткость политики, говорится. Экономисты предупредили о "существенной" вероятности дальнейших проблем в банковском секторе.

Следовательно, если процентные ставки вернутся к уровню середины 1990-х годов, общее бремя обслуживания долга для ведущих экономик будет, при прочих равных условиях, самым высоким в истории. По словам Борио, центральные банки должны взять инфляцию под свой контроль вопрос только в том, какой будет цена.

Справка: Банк международных расчетов (BIS) – специализированный межгосударственный финансовый институт, объединяющий на акционерной основе часть финансовых ресурсов центральных банков 60 стран. Одна из главных целей интернациональной деятельности Банка состоит в укреплении интернациональной денежной стабильности.