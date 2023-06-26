Экономика мира находится на критическом этапе борьбы с инфляцией, - Банк международных расчетов
Главный орган центрального банка мира, Банк международных расчетов (BIS), призвал к дальнейшему повышению процентных ставок и предупредил, что мировая экономика сейчас находится в решающем моменте – государства пытаются сдержать инфляцию
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что, несмотря на постоянный рост ставок за последние 18 месяцев, инфляция остается высокой. В то же время, скачок стоимости заимствований спровоцировал самые серьезные банковские крахи со времен финансового кризиса 2008 года.
"Глобальная экономика находится на критическом этапе. Необходимо решать серьезные вызовы", – заявил генеральный менеджер BIS Агустин Карстенс в ежегодном отчете организации.
По его словам, время одержимой погони за краткосрочным ростом истекло. Денежно-кредитная политика должна теперь восстановить ценовую стабильность, а фискальная политика должна консолидироваться.
Глава монетарно-экономического подразделения BIS Клаудио Борио считает, что восстановить ценовую стабильность должны центральные банки. Он подчеркнул, что существует риск возникновения "инфляционной психологии", хотя большие, чем ожидалось, повышение ставок в Великобритании и Норвегии на прошлой неделе показали, что центральные банки пытаются "выполнить свою работу" с точки зрения решения проблемы.
В отчете BIS отмечается, что чем дольше инфляция остается высокой, тем сильнее и продолжительнее необходима жесткость политики, говорится. Экономисты предупредили о "существенной" вероятности дальнейших проблем в банковском секторе.
Следовательно, если процентные ставки вернутся к уровню середины 1990-х годов, общее бремя обслуживания долга для ведущих экономик будет, при прочих равных условиях, самым высоким в истории. По словам Борио, центральные банки должны взять инфляцию под свой контроль вопрос только в том, какой будет цена.
Справка: Банк международных расчетов (BIS) – специализированный межгосударственный финансовый институт, объединяющий на акционерной основе часть финансовых ресурсов центральных банков 60 стран. Одна из главных целей интернациональной деятельности Банка состоит в укреплении интернациональной денежной стабильности.
- 7 июня сообщалось , что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСК) прогнозирует, что мировая экономика вырастет до 2,7% из обещанных в ноябре 2022 года 2,2%.
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