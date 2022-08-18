Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лукашенко объявил о создании южного оперативного командования ВС Беларуси и об этом он заявлял еще в 2014 году, но это командование так и не было создано. У Лукашенко на это реально нет денег, и сейчас не ведется работа по созданию оперативного командования", - отметил Александр Азаров.

По его словам, чтобы создать оперативное командование ВС Беларуси, нужно мобилизовать 20 тыс. белорусских мужчин, изъять их из экономики и платить им зарплату.

"Снарядить их и обеспечить техникой, которую нужно закупить. Создать новые военные группировки невозможно сейчас. В Беларуси все идет к краху в экономике из-за санкций", - добавил Александр Азаров.