Экономика Беларуси терпит крах из-за санкций, - белорусский оппозиционер Азаров
Глава Объединения силовиков BYPOL Александр Азаров считает, что у Лукашенко нет денег для создания оперативного командования
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Лукашенко объявил о создании южного оперативного командования ВС Беларуси и об этом он заявлял еще в 2014 году, но это командование так и не было создано. У Лукашенко на это реально нет денег, и сейчас не ведется работа по созданию оперативного командования", - отметил Александр Азаров.
По его словам, чтобы создать оперативное командование ВС Беларуси, нужно мобилизовать 20 тыс. белорусских мужчин, изъять их из экономики и платить им зарплату.
"Снарядить их и обеспечить техникой, которую нужно закупить. Создать новые военные группировки невозможно сейчас. В Беларуси все идет к краху в экономике из-за санкций", - добавил Александр Азаров.
- В июне Байден продлил санкции США против Беларуси, введенные после "выборов" 2020 года.
- Швейцария вслед за ЕС приняла шестой пакет санкций против РФ и Белоруссии.
- В апреле Минск заявил , что из-за санкций Беларусь будет выплачивать часть внешнего долга в нацвалюте.
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