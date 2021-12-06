Экономический паспорт украинца: Зеленский внес в Раду законопроект

Об этом говорится в карточке соответствующего документа, передает Еспресо.TV.



Текст законопроекта, который президент определил как безотлагательный, пока не обнародован. Как говорится в разделе "Даты и состояние прохождения", документ передан на рассмотрение руководству парламента.



По новому законопроекту все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получить средства от пользования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке и по достижении совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине.



Кроме этого, президент Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады сопроводительные к №6394 законопроекты №6395 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта” и №6396 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений”, также определенные как неотложные.



Тексты документов также пока отсутствуют, но законопроекты уже передали на рассмотрение руководства ВР.

Напомним, президент Владимир Зеленский в марте 2021 года анонсировал введение экономического паспорта украинца.

1 декабря, во время ежегодного обращения в Верховную Раду Зеленский заявил, что внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду до 10 декабря.