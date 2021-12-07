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Экономический паспорт: советник Зеленского объяснил, почему деньги будут выплачивать родившимся после 2019 года

7 декабря, 2021 вторник
12:36
Экономика гривня

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, почему выплаты на экономический паспорт будут получать дети, родившиеся после 2019 года

Об этом он сообщил в эфире телеканала Дом .

"Дискуссия была по этому вопросу жесткая. Например, я придерживался точки зрения, что нужно вводить выплаты для детей, рожденных с начала старта программы, то есть с 1 января 2022 года. Было мнение, что с текущего года. Но было принято компромиссно- волевое решение, что это с 1 января 2019 года", - отметил Устенко.

По его словам, средства в Фонд будущих поколений будут начисляться только с 2022 года.

"Поэтому 2019 и 2020 годы дополнительно ложатся на плечи этого фонда. К тому же на сумму выплат влияет продолжительность начислений. Выходит, что у ребенка, родившегося с 1 января 2022 года, есть ровно 18 лет до получения своей суммы. А у того, кто родился с 1 января 2019 года, меньше лет для аккумуляции накоплений на личном счете", – отметил Устенко.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский в марте 2021 анонсировал введение экономического паспорта украинца.
  • 1 декабря, во время ежегодного обращения в Верховную Раду Зеленский заявил , что внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду до 10 декабря.
  • 6 декабря президент внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, согласно которому плата за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей, имеющих гражданство Украины.

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экономический паспорт
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