Экономический паспорт: советник Зеленского объяснил, почему деньги будут выплачивать родившимся после 2019 года
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, почему выплаты на экономический паспорт будут получать дети, родившиеся после 2019 года
Об этом он сообщил в эфире телеканала Дом .
"Дискуссия была по этому вопросу жесткая. Например, я придерживался точки зрения, что нужно вводить выплаты для детей, рожденных с начала старта программы, то есть с 1 января 2022 года. Было мнение, что с текущего года. Но было принято компромиссно- волевое решение, что это с 1 января 2019 года", - отметил Устенко.
По его словам, средства в Фонд будущих поколений будут начисляться только с 2022 года.
"Поэтому 2019 и 2020 годы дополнительно ложатся на плечи этого фонда. К тому же на сумму выплат влияет продолжительность начислений. Выходит, что у ребенка, родившегося с 1 января 2022 года, есть ровно 18 лет до получения своей суммы. А у того, кто родился с 1 января 2019 года, меньше лет для аккумуляции накоплений на личном счете", – отметил Устенко.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в марте 2021 анонсировал введение экономического паспорта украинца.
- 1 декабря, во время ежегодного обращения в Верховную Раду Зеленский заявил , что внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду до 10 декабря.
- 6 декабря президент внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, согласно которому плата за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей, имеющих гражданство Украины.
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