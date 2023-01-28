Экономический фронт: никаких сокращений зарплат, вместо этого - создание новых рабочих мест

Наибольшие трудности возобновления производства прежде всего были связаны с логистикой и вопросами безопасности работников. Большинство компонентов для производства сигарет импортируется из-за границы. Но поставщики отказывались везти материалы в Украину из-за рисков войны. Компании пришлось переориентироваться на внутренних партнеров-перевозчиков.

Если нет хотя бы одного элемента для изготовления сигарет, невозможно начать производство. Даже если есть все материалы, но нет, допустим, разрывной ленты, производство не начнется. Собрать весь пакет компонентов было большим вызовом. Компании пришлось искать новых партнеров, разрабатывать новые логистические маршруты и самостоятельно привозить материалы в Украину. Вся логистика поставок была переориентирована на автомобильный транспорт, ведь используемые до войны морские пути оказались недоступными”, - рассказывает председатель правления “Империал Тобакко Продакшн Украина” Галина Воробьева.

Никаких сокращений работников и уменьшения зарплат с начала полномасштабного вторжения России не произошло! Такому принципу следует руководство предприятия. Более того, за это время здесь было создано 70 дополнительных рабочих мест! А более 40 работников компании, призванных в ряды ВСУ, также продолжают получать зарплату и специальную материальную помощь.

“С момента полномасштабного вторжения мы продолжаем выплачивать работникам полную зарплату, а также дополнительную материальную помощь. Компания предложила релокацию всем работникам, жившим и работавшим в районах активных боевых действий и на оккупированных территориях. За время войны компания не уволила ни одного работника, напротив, создала дополнительных 70 рабочих мест. В настоящее время в компании 41 работник призван в ряды ВСУ. Все мобилизованные работники также продолжают получать зарплату и специальную материальную помощь на покупку всего необходимого для службы», – говорит Евгений Кобец, директор «Империал Тобакко Юкрейн».

До войны фабрика производила значительный объем продукции на экспорт. Его доля в структуре продаж составляла около 50%, поставляли сигареты в более чем 20 стран.

На момент начала войны в украинских портах находилось 36 контейнеров, а это 250 миллионов сигарет, готовой продукции. Она должна была отправиться в 10 стран. Компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы вытащить заблокированные грузы, найти возможность доставить их автомобильным транспортом в порты Румынии и Германии, откуда экспортная продукция уже отправилась к своим получателям. В настоящее время фабрика частично восстановила экспортное производство для Саудовской Аравии, Катара, Молдовы, Армении, Азербайджана”, – говорит Галина Воробьева.

Материнская структура украинского предприятия имеет однозначную позицию по поводу российского вторжения. Еще с марта прошлого года компания прекратила бизнес в России, закрыла офисы и продала фабрику.