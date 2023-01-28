Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Экономический фронт: никаких сокращений зарплат, вместо этого - создание новых рабочих мест
Новости компаний

Экономический фронт: никаких сокращений зарплат, вместо этого - создание новых рабочих мест

28 января, 2023 суббота
16:02
Новости

В первый день войны киевская сигаретная фабрика полностью прекратила производственную и операционную деятельность. Впрочем, менее чем за два месяца работа была возобновлена

Наибольшие трудности возобновления производства прежде всего были связаны с логистикой и вопросами безопасности работников. Большинство компонентов для производства сигарет импортируется из-за границы. Но поставщики отказывались везти материалы в Украину из-за рисков войны. Компании пришлось переориентироваться на внутренних партнеров-перевозчиков.

Если нет хотя бы одного элемента для изготовления сигарет, невозможно начать производство. Даже если есть все материалы, но нет, допустим, разрывной ленты, производство не начнется. Собрать весь пакет компонентов было большим вызовом. Компании пришлось искать новых партнеров, разрабатывать новые логистические маршруты и самостоятельно привозить материалы в Украину. Вся логистика поставок была переориентирована на автомобильный транспорт, ведь используемые до войны морские пути оказались недоступными”, - рассказывает председатель правления “Империал Тобакко Продакшн Украина” Галина Воробьева.

Никаких сокращений работников и уменьшения зарплат с начала полномасштабного вторжения России не произошло! Такому принципу следует руководство предприятия. Более того, за это время здесь было создано 70 дополнительных рабочих мест! А более 40 работников компании, призванных в ряды ВСУ, также продолжают получать зарплату и специальную материальную помощь.

“С момента полномасштабного вторжения мы продолжаем выплачивать работникам полную зарплату, а также дополнительную материальную помощь. Компания предложила релокацию всем работникам, жившим и работавшим в районах активных боевых действий и на оккупированных территориях. За время войны компания не уволила ни одного работника, напротив, создала дополнительных 70 рабочих мест. В настоящее время в компании 41 работник призван в ряды ВСУ. Все мобилизованные работники также продолжают получать зарплату и специальную материальную помощь на покупку всего необходимого для службы», – говорит Евгений Кобец, директор «Империал Тобакко Юкрейн».

До войны фабрика производила значительный объем продукции на экспорт. Его доля в структуре продаж составляла около 50%, поставляли сигареты в более чем 20 стран.

На момент начала войны в украинских портах находилось 36 контейнеров, а это 250 миллионов сигарет, готовой продукции. Она должна была отправиться в 10 стран. Компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы вытащить заблокированные грузы, найти возможность доставить их автомобильным транспортом в порты Румынии и Германии, откуда экспортная продукция уже отправилась к своим получателям. В настоящее время фабрика частично восстановила экспортное производство для Саудовской Аравии, Катара, Молдовы, Армении, Азербайджана”, – говорит Галина Воробьева.

Материнская структура украинского предприятия имеет однозначную позицию по поводу российского вторжения. Еще с марта прошлого года компания прекратила бизнес в России, закрыла офисы и продала фабрику.

Читайте также:
У місті Златоуст, що у РФ, на узбіччі виявили декілька цинкових трун
28 января, 2023 суббота
В Челябинской области РФ среди города выбросили несколько цинковых гробов
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
25 января, 2023 среда
Ермак о назначении сексолога послом в Болгарии: Давайте делать выводы по результатам работы
Ісаак Трахтенберг
27 января, 2023 пятница
Умер академик Нацакадемии медицинских наук Исаак Трахтенберг
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.6
    Продажа 43.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 января
17:08
Путин должен уйти в отставку, - Стивен Кинг
17:00
Террору не должно быть места в современном мире: Зеленский прокомментировал теракты в Иерусалиме
16:48
До июля Финляндия надеется стать членом НАТО вместе со Швецией, – глава МИД
16:44
Эксклюзив
Владимир Путин
Запад не должно беспокоить будущее РФ после ее поражения, - британский политолог Шерр
16:36
Эксклюзив
Герасимов взял на вооружение тактику Пригожина, – военный эксперт Кузан
16:18
Чтобы защищать Украину, мы должны быть в НАТО и в ЕС, и мы будем, - Николай Княжицкий в интервью польским журналистам
16:16
Французский писатель Бернар-Анри Леви представит новый документальный фильм об Украине
16:16
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Пригожин и "пригожины" балансируют на грани жизни и смерти, - Фейгин
16:12
OPINION
Киево-Могилянская Академия запретила употребление русского языка в стенах заведения
16:09
OPINION
Кто главные выгодоприобретатели от "долгой" войны в Украине?
16:05
Эксклюзив
Война не закончится с выходом украинской армии на админграницы 1991 года, - дипломат Харченко
16:05
В Чехии закончился второй тур выборов президента
16:04
Лукашенко показал, как за рюмкой празднует победу теннисистки из Беларуси на Australian Open
15:48
Запрет русского языка: президент "Киево-Могилянской академии" Квит объяснил, как будут действовать новые правила
15:26
"Живая сила - это сейчас главный усилитель динамики войны": спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый прокомментировал действия оккупантов
15:26
Эксклюзив
Именно на Бахмутском направлении враг несет большие потери в живой силе, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
15:17
Теракт в Иерусалиме унес жизнь женщины из Украины
15:02
Медведев вспомнил об алкоголизме и пообещал, в случае Третьей мировой войны, разнести Европу вдребезги
15:01
В США полицейские избили темнокожего мужчину до смерти, из-за чего вспыхнули протесты
15:00
Генерал США приказал подчиненным готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - NBC
14:55
"Снаряд ударил по авто, в котором находились два человека": погибла сотрудница управления образования Херсона
14:41
"Нам нужен быстрый взрывоподобный эффект": Порошенко предложил 7 шагов оставить Путина без денег
14:12
Эксклюзив
Турция не заинтересована в войне РФ против Украины и имеет свои интересы, - британский политолог Шерр
14:07
Олаф Шольц
Шольц обнародовал видеообращение к гражданам Германии, посвященное поставке танков Украине
14:01
OPINION
It takes two to tango. Как Москва подыгрывает Эрдогану
14:00
Эксклюзив
Путинская Россия не смогла продемонстрировать возможности второй армии мира, - российский оппозиционер Фейгин
13:45
Украина стремится получить 24 современных истребителя: в идеале — F-16, — Игнат
13:31
Обновлено
Россияне атаковали ракетой С-300 жилой квартал Константиновки Донецкой области, погибли по меньшей мере три человека
13:21
Россияне обстреляли пограничники Сумщины из минометов
13:12
G7
G7 предложила новый потолок цен на российский дизель, - Bloomberg
13:07
Террористы "ДНР" получат до 15 лет за решеткой: мужчины штурмовали города на Донетчине и Запорожье
12:49
Польша ведет переговоры о создании "танковой коалиции": среди стран есть Турция
12:33
Twitter
Пользователи Twitter смогут восстановить заблокированные за нарушение аккаунты
12:23
В Иерусалиме произошел второй теракт в сутки, известно о двух раненых
12:01
Оккупанты в Мариуполе снесут целый микрорайон под застройку
12:01
OPINION
Путин – никто. И не только для Зеленского
11:59
В Офисе президента обвинили МОК в продвижении человеконенавистнической политики РФ
11:58
Эммануель Макрон
Буду продолжать говорить с РФ, несмотря на критику, - Макрон
11:23
Пытались устроиться в госучреждения на подконтрольных Украине территориях: СБУ задержала коллаборантов из Луганщины
10:53
В Индии истребители Су-30 и Mirage разбились во время учений
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV