Экономический фронт не менее важен, чем военный, - Яценюк

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Война имеет очень много измерений, особенно современная война, с которой столкнулись Украина и весь мир. Конечно, основная война происходит на линии фронта, это ключевая война, там где украинские военные, ВСУ защищают Украину и каждого украинца. Но тыл обеспечивает эту войну, которая имеет несколько измерений, кроме военного еще и экономическое, и это не новая составляющая, потому что любую войну невозможно выиграть военным путем, если ты ее проиграл экономически. Экономический фронт крайне важен. Конечно, без здоровой экономики трудно выиграть войну, также трудно построить экономику во время войны", - отметил премьер-министр Украины 2014-2016 гг.



Арсений Яценюк объяснил, что сегодня основа финансовой системы Украины – средства наших иностранных партнеров. В общем, мы получили около $32 млрд прямых средств в государственный бюджет Украины. Американцы дают деньги нам как гранты, то есть нам не нужно будет их возвращать, европейцы преимущественно дают деньги как кредиты и средняя процентная ставка от 3 до 4, но эти деньги нужно будет возвращать или будет принято решение об их списании.



"А вторая составляющая - это украинская экономика, которая серьезно частично разрушена Россией. Самые плохие прогнозы по ВВП не оправдались, и мы ожидаем падения на уровне 35%, а не 50%, как прогнозировалось. В таких условиях социальная политика государства поддерживается в первую очередь благодаря внешним заимствованиям, а во вторую очередь за счет внутренних источников, которые пока есть, но все будет зависеть от того, как долго будет длиться война, и чем быстрее война завершится победой, тем быстрее произойдет восстановление экономики. Надо понимать, что такое восстановление произойдет не за один день и не за год, поэтому эти экономические реалии нужно воспринимать. Такие восстановления могут быть только за счет нового плана Маршалла (программа экономической помощи, предложенная госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом европейским государствам после Второй мировой войны, – ред.) для Украины. И в этом плане Маршалла должен участвовать весь мир: США как ключевой финансовый донор, также наши европейские партнеры и страны G7. А что касается внутренних реформ в стране, мы должны думать, как помогать каждой сфере бизнеса. То есть экономический фронт не менее важен, чем военный", - подчеркнул Яценюк.

Ранее Всемирный банк заявил, что создает трастовый фонд для поддержки и восстановления Украины

Знаковый норвежский экономист Эрик Райнерт заметил, что, готовясь к восстановлению, Украина должна перепланировать свою экономику . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb