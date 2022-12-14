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OPINION

Экономические проблемы России будут не линейными

Сергей Марченко
14 декабря, 2022 среда
18:02
Мнение

Чтобы покрыть дефицит бюджета в октябре – ноябре у Газпрома забрали 832 млрд рублей

В начале войны я проанализировал устойчивость экономики и общества Московии к ведению захватнической войны в Украине.

Получилось, что у них до двух лет, чтобы победить, или будут вынуждены уйти.

Где-то на конец этого года я прогнозировал первые серьезные экономические проблемы, а к началу следующего года первые публичные проявления недовольства общества с дальнейшим распространением антивоенных настроений и падением рейтингов Путина.

Чтобы покрыть дефицит бюджета в октябре – ноябре у Газпрома забрали 832 млрд рублей. Еще 560 млрд рублей забрали из Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). Итого это почти 1,4 триллиона рублей

И вот хорошие новости.

Чтобы покрыть дефицит бюджета в октябре – ноябре у Газпрома забрали 832 млрд рублей. Еще 560 млрд рублей забрали из Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). Итого это почти 1,4 триллиона рублей.

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А теперь разберемся, много это или мало. За предыдущие 9 месяцев на покрытие дефицита бюджета ушло менее триллиона рублей. То есть, только за два последних месяца бюджетный дефицит России стал в полтора раза больше, чем за 9 месяцев с начала года.

Экономические проблемы России будут не линейными, а экспоненциальными — восходящими.

Это значит, что экономические проблемы России будут не линейными, а экспоненциальными — восходящими лавинообразно. Сила России — в безграничности, есть одновременно и ее слабость. Громадная Московия – это просто гигантские расходы! Как только начинаются проблемы с доходами, гигантские расходы попросту сжирают Московию изнутри.

И это еще не было нефтяного эмбарго и предельных цен на российскую нефть, которые будут введены с декабря.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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