Экономические потери Турции в результате землетрясений оценивают в 84 млрд долларов

Об этом информирует Bloomberg .

Конфедерация турецких предприятий и бизнеса заявила, что произошедшие 6 февраля землетрясения в Турции нанесли большой ущерб. Они, в частности, нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 млрд долларов. Также 10,4 млрд долларов потерял национальный доход.

Группа Turkonfed в свою очередь заявила, что потери рабочей силы приведут к потере в экономике на сумму 2,9 млрд долларов. Это связано с тем, что от землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 млн человек на юго-востоке страны, а также в Сирии.

Turkonfed отмечает, что их расчеты базировались на землетрясениях в 1999 году вблизи Стамбула. Тогда в результате стихийного бедствия погибли около 18 тыс. человек. Число жертв в результате последних разрушений значительно превысило их количество в 1999 году. Сейчас тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Дефицит бюджета Турции в 2023 году может превысить 5,4% ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5% ВВП. Это может произойти в связи с повреждениями инфраструктуры страны, в частности дорог и электросети, а также больниц и школ.

"Первоначальные расчеты Bloomberg Economics показали, что затраты, связанные со стихийным бедствием, включая усилия по восстановлению, могут составить около 5,5% ВВП", - говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на ликвидацию последствий землетрясения уже выделили около 5,3 млрд долларов (около 100 млрд лир). Также его правительство уже работает над строительством жилья, его планируют завершить в течение года.