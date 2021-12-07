"Экономические и другие меры": Байден предупредил Путина об ответе в случае нападения на Украину
Во вторник, 7 декабря, состоялась видеоконференция президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженных сил России, которые окружают Украину, и дал четко понять, что США и наши союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении.
Также в Белом доме отмечают, что президент США в очередной раз заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, Байден призвал Россию вернуться к дипломатическому способу разрешения конфликта. В пресс-службе отметили, что президенты поручили своим командам работать в этом направлении, и США будет делать это в тесной координации с союзниками и партнерами.
"Президенты также обсудили диалог между США и Россией по стратегической стабильности, отдельный диалог по программам-требователям, а также совместную работу над региональными проблемами, такими как Иран", - отметили в Белом доме.
- Напомним, Байден и Путин общались в формате видеосвязи 7 декабря. Одним из главных вопросов совместного обсуждения было усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.
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