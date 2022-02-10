"Экономическая война продолжается": США назвали блокаду Россией Черного и Азовского морей ограничением суверенитета Украины

Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.



"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход в оккупированный Севастополь.

МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал блокаду Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений "ползучей оккупацией моря". Министр призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ.

Администрация морских портов Украины заявила, что военные учения РФ заблокируют морские пути в украинские порты.