"Экономическая война продолжается": США назвали блокаду Россией Черного и Азовского морей ограничением суверенитета Украины
США назвали блокаду Россией Черного и Азовского морей экономической войной против Украины и ограничением украинского суверенитета
Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.
"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход в оккупированный Севастополь.
- МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.
- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал блокаду Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений "ползучей оккупацией моря". Министр призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ.
- Администрация морских портов Украины заявила, что военные учения РФ заблокируют морские пути в украинские порты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.06
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное