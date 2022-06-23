Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Удавка, которая сегодня надета на шею российской экономики, постепенно затягивается. Реальные запасы накопленного импорта в Российской Федерации заканчиваются. Новых поступлений нет. Целые отрасли экономики, автомобильная в частности, останавливаются. Серьезные направления военно-промышленного комплекса РФ останавливаются. Комбинация экономического и военного факторов до конца года даст основания для окружения Путина подумать, что лучше сдать вождя. Ведь такой путь будет означать распад России", - отметил Огрызко.

Дипломат добавил, что санкции в отношении страны-агрессора работают – экономическая ситуация в Российской Федерации ухудшается.

"Как бы то ни было, но 6 пакетов санкций в отношении России утверждены. Великобритания и другие страны вводят дополнительные индивидуальные санкции. То, что сразу воспринималось Россией как полушаги со стороны Запада, постепенно начинает действовать. Золотовалютные запасы России уменьшаются. Курс рубля искусственно сдерживается от падения. Российские власти скрывают от общественности эту информацию", - заметил Владимир Огрызко.

21 июня издание Reuters сообщило, что седьмой пакет санкций может включать запрет на экспорт российского золота .

Замглавы МВС РФ Игорь Зубков заявил, что стране не хватает около 170 тыс. IT-специалистов в результате их массового выезда из-за санкций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb