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Главная война с Россией Экономическая удавка затягивается: санкции добьют Россию, - дипломат Огрызко
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Экономическая удавка затягивается: санкции добьют Россию, - дипломат Огрызко

23 июня, 2022 четверг
14:24
война с Россией Владимир Огрызко

Министр иностранных дел 2007-2009 гг. Владимир Огрызко считает, что экономическая удавка затягивается - санкции в отношении Российской Федерации добьют страну-агрессора и государство-террорист распадется

Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Удавка, которая сегодня надета на шею российской экономики, постепенно затягивается. Реальные запасы накопленного импорта в Российской Федерации заканчиваются. Новых поступлений нет. Целые отрасли экономики, автомобильная в частности, останавливаются. Серьезные направления военно-промышленного комплекса РФ останавливаются. Комбинация экономического и военного факторов до конца года даст основания для окружения Путина подумать, что лучше сдать вождя. Ведь такой путь будет означать распад России", - отметил Огрызко.

Дипломат добавил, что санкции в отношении страны-агрессора работают – экономическая ситуация в Российской Федерации ухудшается.

"Как бы то ни было, но 6 пакетов санкций в отношении России утверждены. Великобритания и другие страны вводят дополнительные индивидуальные санкции. То, что сразу воспринималось Россией как полушаги со стороны Запада, постепенно начинает действовать. Золотовалютные запасы России уменьшаются. Курс рубля искусственно сдерживается от падения. Российские власти скрывают от общественности эту информацию", - заметил Владимир Огрызко.

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