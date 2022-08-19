Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации и министр Михаил Фёдоров.

"Для мобильности бизнеса в условиях военного положения с 1 сентября на портале Дия запускается еКомандировка. Сегодня Правительство приняло постановление, которое позволяет ввести эту услугу в экспериментальном формате", - говорится в сообщении прессслужбы министерства.

Услугой смогут воспользоваться физические лица-предприниматели и юридические лица, которые:

подали налоговую отчетность;

не имеют задолженности по единому взносу на государственное социальное страхование;

средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тысяч гривен;

внесли гарантированный платеж в 200 тысяч гривен

количество застрахованных людей за последний месяц отчетного квартала должно быть не менее десяти.

Уехать в рабочую поездку за границу можно на срок до 7 дней. Получить разрешение на выезд одновременно сможет не более 10% от количества застрахованных людей. Но при этом не больше 10 человек из компании одновременно.

16 августа мы сообщали, что Дия проводит бета-тест шеринга авто и документов на английском и просит присоединиться к их усовершенствованию.

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