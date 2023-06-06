Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Сейчас уже начинает подтапливаться Голая Пристань. Вода прибывает и также будет затоплена Кинбурнская коса. Возможно не вся, однако вполне вероятно, что она станет островом", - объяснил Хлань.



Депутат облсовета подчеркнул, что подрыв россиянами Каховской ГЭС будет иметь катастрофические экологические последствия.



Следует понимать, что следствием подрыва ГЭС станет то, что уровень воды в Каховском водохранилище упадет. Россия остается без воды в оккупированный Крым. Также вся Херсонская область остается на долгие годы без орошения. Орошение сельскохозяйственных культур под большой угрозой. Поскольку, как уже отмечалось, для восстановления Каховской ГЭС требуется минимум 5 лет. Поэтому сегодняшняя катастрофа будет иметь последствия на десятилетия. Особенно катастрофические экологические последствия", - добавил он.

Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.