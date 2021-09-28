Экокомиссия Киевсовета согласовала создание нового парка на более 22 га

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV, который посетил заседание комиссии.



Речь идет о двух участках на 19,1 га и на 3,5 га на границе между Голосеевским и Соломенского районами столицы. Большой участок находился в аренде с 2008 по 2021 годы и по планам арендатора должен быть частично застроен многоэтажками. Местная община с помощью прокуратуры добилась расторжения договора аренды . Меньший участок никогда не находился в аренде. Теперь инициатива по созданию нового парка на этих двух участках должна пройти земельную комиссию и сессию Киевсовета.



Напомним, в июне экологи представили общественную концепцию парка на Совских прудах . Концепция предусматривает очистку и сохранения розташовних на участке водоёмов и зеленых зон с минимальным человеческим вмешательством.