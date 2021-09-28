Экокомиссия Киевсовета согласовала создание нового парка на более 22 га
Во вторник, 28 сентября депутаты экологической комиссии Киевсовета единогласно поддержали создание нового парка на 22,61 га нижнего каскада Совских прудов
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV, который посетил заседание комиссии.
Речь идет о двух участках на 19,1 га и на 3,5 га на границе между Голосеевским и Соломенского районами столицы. Большой участок находился в аренде с 2008 по 2021 годы и по планам арендатора должен быть частично застроен многоэтажками. Местная община с помощью прокуратуры добилась расторжения договора аренды . Меньший участок никогда не находился в аренде. Теперь инициатива по созданию нового парка на этих двух участках должна пройти земельную комиссию и сессию Киевсовета.
Напомним, в июне экологи представили общественную концепцию парка на Совских прудах . Концепция предусматривает очистку и сохранения розташовних на участке водоёмов и зеленых зон с минимальным человеческим вмешательством.
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