Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Экокомиссия Киевсовета согласовала создание нового парка на более 22 га

Экокомиссия Киевсовета согласовала создание нового парка на более 22 га

28 сентября, 2021 вторник
17:13
Общество

Во вторник, 28 сентября депутаты экологической комиссии Киевсовета единогласно поддержали создание нового парка на 22,61 га нижнего каскада Совских прудов

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV, который посетил заседание комиссии.

Речь идет о двух участках на 19,1 га и на 3,5 га на границе между Голосеевским и Соломенского районами столицы. Большой участок находился в аренде с 2008 по 2021 годы и по планам арендатора должен быть частично застроен многоэтажками. Местная община с помощью прокуратуры добилась расторжения договора аренды . Меньший участок никогда не находился в аренде. Теперь инициатива по созданию нового парка на этих двух участках должна пройти земельную комиссию и сессию Киевсовета.

Напомним, в июне экологи представили общественную концепцию парка на Совских прудах . Концепция предусматривает очистку и сохранения розташовних на участке водоёмов и зеленых зон с минимальным человеческим вмешательством.

Читайте также:
27 сентября, 2021 понедельник
Усик объяснил, почему заговорил на украинском перед боем с Джошуа
27 сентября, 2021 понедельник
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Антоненко
Теофімо Лопес
20 сентября, 2021 понедельник
Ломаченко поставили ультиматум относительно реванша с Лопесом
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.51
    Покупка 26.51
    Продажа 26.73
  • EUR
    Покупка 30.89
    Продажа 31.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
28 сентября
17:52
Факундо Феррейра
Экс-нападающий "Шахтера" нашел необычный вариант продолжения карьеры
17:45
хакер
США депортировали в Москву российского хакера
17:27
граната
На Ивано-Франковщине осудили военного, который бросил в толпу посетителей кафе гранату
17:16
Майк Тайсон
Они бы меня не побили: Легенда бокса Тайсон раскритиковал бой Усик - Джошуа
17:04
Дия
Федоров: 7 млн украинцев активно используют приложение "Дия"
16:56
Андрей Лунин
Тренер "Реала" Анчелотти решил дать шанс Лунину в Лиге чемпионов
16:55
Минздрав планирует потратить на COVID-вакцины почти 8 млрд грн до 2024 года, - StateWatch
16:46
covid
В Украине за две недели уровень смертности от коронавируса вырос более чем вдвое, - Киевская школа экономики
16:42
Укрзализныця впервые запустила контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай
16:39
Александр Усик
Знакомый продал машину и поставил на мою победу над Джошуа, - Усик рассказал фантастическую историю
16:25
сепар
Оккупанты развернули масштабную призывную кампанию в ОРДЛО, - разведка
16:04
Партия Шария
СБУ объявила подозрения еще трем лицам из-за регистрации "Партии Шария"
16:04
Обновлено
"Шахтер" - "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
16:01
ЕСПЧ
Кандидатура Мережко на должность судьи ЕСПЧ - попытка Зеленского иметь ручного судью, - правозащитник
15:48
дия
Водители смогут оформить договор купли-продажи авто онлайн
15:48
Алексей Навальный
Против Навального завели дело за "создание экстремистской организации"
15:41
заморозки
На Украину надвигаются заморозки: каким областям готовиться
15:34
PR
Журнал Фокус отпраздновал день рождения. 15 лет лидерства, инноваций и драйва
15:31
"Шахтер" - "Интер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
15:27
Александра Романцова
В Украине нет четкого определения статуса политзаключенных и помощи их семьям, пострадавшим от агрессии России, - эксперт
15:20
Andre Tan Easy: какую одежду хотят носить дети
15:13
ЕС
В случае референдума вступление в ЕС поддержали бы 61,4% украинский, в НАТО - 57,4%, эффективным евроинтегратором назвали Порошенко, - Socis
15:07
Вживую
Виталий Портников
Угрожает ли Украине диктатура Зеленского? Виталий Портников в стриме с Сергеем Руденко
14:53
"Шахтер" проиграл "Интеру" в юношеской Лиге УЕФА
14:38
Первый в Украине памятник Любомиру Гузару установили в Виннице
14:29
инсулин
Минздрав обнови перечень лекарственных средств, стоимость которых будет возмещаться из бюджета
14:20
газ
В Кремле заявили о готовности к обсуждению с Киевом вопроса прямых закупок газа
14:20
Харьковский суд подтвердил отмену переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова
14:09
Усик заявил, что повезет чемпионские пояса в оккупированный Крым
14:00
Кирилл Шевченко
НБУ надеется на продление сроков действующей программы с МВФ на 6-9 месяцев
13:57
ОПУ
ОПУ ожидает закрепления положения о европейской перспективе в совместной декларации саммита "Украина-ЕС"
13:56
Этого не было 30 лет: Усик объявил о намерении бороться за звание абсолютного чемпиона мира
13:42
Евросолидарность
"Европейская солидарность" подала жалобу в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора относительно процедуры голосования "закона об олигархах"
13:29
Дмитрий Песков
Россия обвинила Украину в неготовности провести "нормандский саммит" еще при Меркель
13:09
ООС
В зоне ООС ранили двух украинских военных
12:51
Кристиан Линднер
Выборы в Германии: две партии проведут переговоры относительно возможного вступления в коалицию
12:44
"Монако" - "Шахтер"
"Шахтер" - "Интер": Де Дзерби вычеркнул Коноплянку из состава на матч ЛЧ
12:43
Ощадбанк
Ощадбанк объявил о закрытии счетов, операции по которым не осуществлялись более трех лет
12:39
кафе локдаун
Три региона Украины близки к переходу в "красную" зону карантина, - Киевская школа экономики
12:24
Истребители НАТО 7 раз за неделю перехватывали российские военные самолеты над Балтикой
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV