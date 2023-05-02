Экоактивисты подали в суд на Офис гражданской авиации США, хотят лишить SpaceX лицензии из-за пуска ракеты
Группы защиты дикой природы и окружающей среды подали в суд на Федеральную авиационную администрацию (FAA) США из-за пуска ракеты SpaceX в апреле
Об этом сообщает The Independent .
Иск был подан в окружной суд США в Вашингтоне.
Адвокат Центра биологического разнообразия, один из истцов, сказал, что группы обратились в суд из-за того, что FAA не учла полностью экологическое влияние программы Starship вблизи пляжа Бока-Чика в Южном Техасе. Поэтому просят аннулировать пятилетнюю лицензию, выданную SpaceX.
"Жизненно важно, чтобы мы защищали жизнь на Земле, даже глядя на звезды, в эту современную эпоху космических полетов. Федеральные чиновники должны защищать уязвимую дикую природу и прифронтовые сообщества, а не давать пропуск корпоративным интересам, которые хотят использовать ценные прибрежные ландшафты как свалку для космических отходов", - сказал Джаред Марголис из Центра биологического разнообразия.
FAA отказалось от комментариев, отметив, что пока не комментирует текущий судебный процесс. Агентство контролирует расследование аварии и приказало остановить все корабли SpaceX Starship, пока не будет уверено, что общественная безопасность не будет поставлена под угрозу.
Стартовая площадка SpaceX находится в отдаленном месте на самом южном краю Техаса, чуть ниже острова Саус-Падре.
Ранее Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США сообщала, что большие куски бетона, листы нержавеющей стали, металл и другие предметы были отброшены на сотни метров от площадки. Кроме того, произошел выброс измельченного бетона на расстояние до 4 км северо-западнее площадки.
- 20 апреля SpaceX предприняла попытку запуска гигантского космического корабля Starship ракетой-носителем Super Heavy с базы в Техасе. Запуск прошел с задержкой в несколько минут. Взлетев и достигнув высоты в 38 км, ракета-носитель начала неконтролируемо вращаться и сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship взорвалась.
- Впоследствии ракета Falcon Heavy американской компании SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas, вес которого составляет 6,7 тонны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное