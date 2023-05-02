Об этом сообщает The Independent .

Иск был подан в окружной суд США в Вашингтоне.

Адвокат Центра биологического разнообразия, один из истцов, сказал, что группы обратились в суд из-за того, что FAA не учла полностью экологическое влияние программы Starship вблизи пляжа Бока-Чика в Южном Техасе. Поэтому просят аннулировать пятилетнюю лицензию, выданную SpaceX.

"Жизненно важно, чтобы мы защищали жизнь на Земле, даже глядя на звезды, в эту современную эпоху космических полетов. Федеральные чиновники должны защищать уязвимую дикую природу и прифронтовые сообщества, а не давать пропуск корпоративным интересам, которые хотят использовать ценные прибрежные ландшафты как свалку для космических отходов", - сказал Джаред Марголис из Центра биологического разнообразия.

FAA отказалось от комментариев, отметив, что пока не комментирует текущий судебный процесс. Агентство контролирует расследование аварии и приказало остановить все корабли SpaceX Starship, пока не будет уверено, что общественная безопасность не будет поставлена ​​под угрозу.

Стартовая площадка SpaceX находится в отдаленном месте на самом южном краю Техаса, чуть ниже острова Саус-Падре.

Ранее Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США сообщала, что большие куски бетона, листы нержавеющей стали, металл и другие предметы были отброшены на сотни метров от площадки. Кроме того, произошел выброс измельченного бетона на расстояние до 4 км северо-западнее площадки.