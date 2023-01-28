Экоактивисты перекрыли ключевую трассу в Гаагу
В Нидерландах сотни климатических активистов перекрыли одну из главных дорог в Гаагу в знак протеста против расходования в Нидерландах миллиардов на субсидии для производителей ископаемого топлива
Об этом сообщает портал rtlnieuws.nl.
Акцию организовала группа климатических активистов Extinction Rebellion. В организации заявили, что около 1200 человек зарегистрировались на нее.
"Блокадой A12 Extinction Rebellion хотят привлечь внимание к климатическому кризису. Они просят правительство прекратить субсидирование производителей ископаемого топлива и начать соответствующую климатическую политику", - говорится в сообщении.
В частности, добавляется, что полицейские призвали протестующих освободить дорогу и перенести акцию в парк Маливельд, где обычно проходят митинги, однако были проигнорированы, после чего начались задержания демонстрантов.
- 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
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- Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.
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- 5 ноября четыре итальянские экопротестовальщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".
- В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, ставшей последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
- 25 декабря сообщалось, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.
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