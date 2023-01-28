Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Экоактивисты перекрыли ключевую трассу в Гаагу

Экоактивисты перекрыли ключевую трассу в Гаагу

28 января, 2023 суббота
17:24
Общество

В Нидерландах сотни климатических активистов перекрыли одну из главных дорог в Гаагу в знак протеста против расходования в Нидерландах миллиардов на субсидии для производителей ископаемого топлива

Об этом сообщает портал rtlnieuws.nl.

Акцию организовала группа климатических активистов Extinction Rebellion. В организации заявили, что около 1200 человек зарегистрировались на нее.

"Блокадой A12 Extinction Rebellion хотят привлечь внимание к климатическому кризису. Они просят правительство прекратить субсидирование производителей ископаемого топлива и начать соответствующую климатическую политику", - говорится в сообщении.

В частности, добавляется, что полицейские призвали протестующих освободить дорогу и перенести акцию в парк Маливельд, где обычно проходят митинги, однако были проигнорированы, после чего начались задержания демонстрантов.

  • 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
  • 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
  • Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.
  • 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая уерживает скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.
  • 5 ноября четыре итальянские экопротестовальщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".
  • В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, ставшей последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
  • 25 декабря сообщалось, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Нидерланды
Читайте также:
У місті Златоуст, що у РФ, на узбіччі виявили декілька цинкових трун
28 января, 2023 суббота
В Челябинской области РФ среди города выбросили несколько цинковых гробов
Володимир Зеленський
26 января, 2023 четверг
Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд в военное время
Ісаак Трахтенберг
27 января, 2023 пятница
Умер академик Нацакадемии медицинских наук Исаак Трахтенберг
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.6
    Продажа 43.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 января
18:50
Зеленский обратился к новоизбранному президенту Чехии
18:30
Эксклюзив
Понимание проигрыша вызывает истерическую реакцию у Путина, – российский оппозиционер Фейгин
18:20
Микрочип
Нидерланды через посредников поставляют России микрочипы, - СМИ
18:05
Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут дистанционно поступить в украинские вузы
18:03
OPINION
Россияне уже платят за вторжение в Украину
17:56
Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников
17:39
Заявление МИД Венгрии о "жесткой" мобилизации среди закарпатских венгров опроверг их представитель
17:08
Путин должен уйти в отставку, - Стивен Кинг
17:00
Террору не должно быть места в современном мире: Зеленский прокомментировал теракты в Иерусалиме
16:48
До июля Финляндия надеется стать членом НАТО вместе со Швецией, – глава МИД
16:45
Премьер Чехии Фиала поздравил Петра Павела с победой на президентских выборах
16:44
Эксклюзив
Владимир Путин
Запад не должно беспокоить будущее РФ после ее поражения, - британский политолог Шерр
16:36
Эксклюзив
Герасимов взял на вооружение тактику Пригожина, – военный эксперт Кузан
16:18
Чтобы защищать Украину, мы должны быть в НАТО и в ЕС, и мы будем, - Николай Княжицкий в интервью польским журналистам
16:16
Французский писатель Бернар-Анри Леви представит новый документальный фильм об Украине
16:16
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Пригожин и "пригожины" балансируют на грани жизни и смерти, - Фейгин
16:12
OPINION
Киево-Могилянская Академия запретила употребление русского языка в стенах заведения
16:09
OPINION
Кто главные выгодоприобретатели от "долгой" войны в Украине?
16:05
Эксклюзив
Война не закончится с выходом украинской армии на админграницы 1991 года, - дипломат Харченко
16:05
В Чехии закончился второй тур выборов президента
16:04
Лукашенко показал, как за рюмкой празднует победу теннисистки из Беларуси на Australian Open
16:02
Новости компаний
Экономический фронт: никаких сокращений зарплат, вместо этого - создание новых рабочих мест
15:48
Запрет русского языка: президент "Киево-Могилянской академии" Квит объяснил, как будут действовать новые правила
15:26
Эксклюзив
Именно на Бахмутском направлении враг несет большие потери в живой силе, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
15:26
"Живая сила - это сейчас главный усилитель динамики войны": спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый прокомментировал действия оккупантов
15:17
Теракт в Иерусалиме унес жизнь женщины из Украины
15:02
Медведев вспомнил об алкоголизме и пообещал, в случае Третьей мировой войны, разнести Европу вдребезги
15:01
В США полицейские избили темнокожего мужчину до смерти, из-за чего вспыхнули протесты
15:00
Генерал США приказал подчиненным готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - NBC
14:55
"Снаряд ударил по авто, в котором находились два человека": погибла сотрудница управления образования Херсона
14:41
"Нам нужен быстрый взрывоподобный эффект": Порошенко предложил 7 шагов оставить Путина без денег
14:12
Эксклюзив
Турция не заинтересована в войне РФ против Украины и имеет свои интересы, - британский политолог Шерр
14:07
Олаф Шольц
Шольц обнародовал видеообращение к гражданам Германии, посвященное поставке танков Украине
14:01
OPINION
It takes two to tango. Как Москва подыгрывает Эрдогану
14:00
Эксклюзив
Путинская Россия не смогла продемонстрировать возможности второй армии мира, - российский оппозиционер Фейгин
13:45
Украина стремится получить 24 современных истребителя: в идеале — F-16, — Игнат
13:31
Обновлено
Россияне атаковали ракетой С-300 жилой квартал Константиновки Донецкой области, погибли по меньшей мере три человека
13:21
Россияне обстреляли пограничники Сумщины из минометов
13:12
G7
G7 предложила новый потолок цен на российский дизель, - Bloomberg
13:07
Террористы "ДНР" получат до 15 лет за решеткой: мужчины штурмовали города на Донетчине и Запорожье
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV