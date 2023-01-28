Экоактивисты перекрыли ключевую трассу в Гаагу

Об этом сообщает портал rtlnieuws.nl.

Акцию организовала группа климатических активистов Extinction Rebellion. В организации заявили, что около 1200 человек зарегистрировались на нее.

"Блокадой A12 Extinction Rebellion хотят привлечь внимание к климатическому кризису. Они просят правительство прекратить субсидирование производителей ископаемого топлива и начать соответствующую климатическую политику", - говорится в сообщении.

В частности, добавляется, что полицейские призвали протестующих освободить дорогу и перенести акцию в парк Маливельд, где обычно проходят митинги, однако были проигнорированы, после чего начались задержания демонстрантов.

14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.

30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая уерживает скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

5 ноября четыре итальянские экопротестовальщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".

В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, ставшей последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.

25 декабря сообщалось, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.