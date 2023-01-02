Экоактивисты облили краской фасад здания Сената Италии

Об этом сообщает издание Ansa.

Сообщается, что в ситуацию вмешались карабинеры, задержавшие пятерых активистов "Последнего поколения".

Пятеро арестованных находятся в офисах Главного управления полиции, их позиция выясняется.

В своем заявлении активисты оправдывают атаку, объясняя, что "в основе жеста лежит отчаяние, вытекающее из ряда все более тревожных статистических данных и данных о начавшемся эколого-климатическом коллапсе и незаинтересованности политического мира перед лицом того, что обещает быть крупнейшим геноцидом в истории человечества".

Блицатака, как объясняют сами активисты, состоялась в 7:45 с помощью струи оранжевой краски, распыленной из огнетушителей.

Активисты, в частности, заявили, что "небольшой проблеск вдохновения на 2023 год исходит от президента республики Серджо Маттарелли, который в своем обращении к нации 31 декабря заявил, что "вызов, скорее, состоит в том, чтобы смело планировать завтрашний день. Защитить планету, а значит, наше будущее, будущее человечества, означает, прежде всего, конкретно решить вопрос энергетического перехода". "Последнее поколение" просит "немедленно прервать повторное открытие выведенных из эксплуатации угольных электростанций и отменить проект нового бурения для поиска и добычи природного газа".

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Президент Сената Игнацио Ла Русса осудил акцию экоактивистов, подчеркнув, что нет "никакого алиби, никакого оправдания поступку, оскорбляющему все институты и что только благодаря холодной крови карабинеров он не перерос в насилие".

"Сенат был трусливо выбран, потому что в отличие от Палаццо Чиги, Палаты депутатов и других учреждений, он никогда не рассматривал до сих пор необходимость создания зоны безопасности вокруг здания", - пояснил он, добавив, что "немедленно созывает на завтра на 15:00 Совет президентства Сената для принятия какого-либо соответствующего решения.

Кроме того, известно, что атаку также осудил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пичетто Фратин, а также политики большинства и оппозиции.

"Им, как и тем, кто мажет произведения искусства по всему миру, считая, что таким образом передает послание в пользу защиты окружающей среды, – заявил Пичетто, – я хотел бы напомнить, что борьба с изменением климата находится в центре внимания правительств всего мира". По мнению министра, "важно, чтобы молодежь и все граждане обращали внимание на эти вопросы, но хорошо, что они знают, что все акты вандализма, даже если они демонстративны, неприемлемы и не останутся безнаказанными".

14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

По состоянию на 1 ноября было известно, что канцлер Германии Олаф Шольц осудил экоактивистов, портящих известные произведения искусства в последнее время.

5 ноября четыре итальянские экопротестовальщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".

9 декабря стало известно, что в столице федеральной земли Бавария Мюнхене в Германии на месяц запретили экоактивистам устраивать протестные акции.