Экоактивисты немецкого "Последнего поколения" ведут досье на своих членов, - Welt

Об этом сообщило издание Welt.

Известно, что движение не только ведет строгий учет таких данных активистов, как их адрес и условия проживания, но и их психологических особенностей.

Отмечается, что в таблице отмечены комментарии: "Не может заставить себя бросить обучение", "Слишком напуган для тюрьмы", "Фаза депрессии", "Боится депортации в случае ареста".

Согласно списку, около 250 человек готовы отправиться в тюрьму за выход на акцию.

По мнению некоторых политиков и юристов, утечка подтверждает подозрение, что "Последнее поколение" является преступной организацией, поскольку предлагает своим участникам платформу для умышленного совершения преступлений.

После запроса о комментарии от редакции Welt am Sonntag, доступ к файлу был закрыт, но представитель "Последнего поколения" заявил, что утечки нет, поскольку данные в таблице устарели.