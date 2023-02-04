Экоактивисты немецкого "Последнего поколения" ведут досье на своих членов, - Welt
В распоряжении издания Welt am Sonntag оказалась онлайн-таблица с открытым доступом данных участников климатического движения "Последнее поколение"
Об этом сообщило издание Welt.
Известно, что движение не только ведет строгий учет таких данных активистов, как их адрес и условия проживания, но и их психологических особенностей.
Отмечается, что в таблице отмечены комментарии: "Не может заставить себя бросить обучение", "Слишком напуган для тюрьмы", "Фаза депрессии", "Боится депортации в случае ареста".
Согласно списку, около 250 человек готовы отправиться в тюрьму за выход на акцию.
По мнению некоторых политиков и юристов, утечка подтверждает подозрение, что "Последнее поколение" является преступной организацией, поскольку предлагает своим участникам платформу для умышленного совершения преступлений.
После запроса о комментарии от редакции Welt am Sonntag, доступ к файлу был закрыт, но представитель "Последнего поколения" заявил, что утечки нет, поскольку данные в таблице устарели.
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