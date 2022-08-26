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Экоактивист, которого вынудили убивать. В прокат вышло украинское кино "Снайпер. Белый Ворон"

Юрий Конончук
26 августа, 2022 пятница
10:36
Статьи на фото: кадр из фильма Снайпер.Білий ворон

На 31-й День Независимости в прокат вышел фильм о войне страны-агрессора России против нашего государства, который заденет за живое каждого украинца

— Почему ты к оружию полез?
— Надо выгнать их…
я хочу выгнать эту сволочь с нашей земли.

Представьте себе украинца Николая, у которого три высших образования: физика, математика и экология. Но большинству в его окружении он кажется странным, ведь после учебы в Киеве покупает 2 га земли под Горловкой, Донецкой области, строит "эконору" (полуземлянку) и преподает в школе. Николай с женой живет жизнью экоактивиста, которого действительно волнует, какой он оставит Землю следующим поколениям.

Однажды утром по дороге на работу Николай видит военных без шевронов, стоящих возле уазика. Мужчина приезжает на велосипеде в школу, а там никого – ни детей, ни учителей. Лишь включенный одинокий телевизор в учительской, с экрана которого ведущая новостей рассказывает о новой реальности, постигшей украинцев. Россия ворвалась в Украину. Николай возвращается в свой дом, а там…

"Снайпер. Белый Ворон" - это история каждого украинца, до которого добралась российско-украинская война. Любой может встретить Николая Вороненко в супермаркете, на улице и в кафе. Снайпер с псевдо Ворон — это не только прототип главного героя фильма Николай Воронин, это все украинцы, которых война настигла в 2014-м или 2022-м. Белый Ворон – это все мы, кто защищает нашу землю от россиян.

Режиссер ленты Марьян Бушан снял кино не об экоактивисте, который стал метким снайпером и ликвидирует врагов. Как сказал он сам 23 августа в эфире Еспресо, "я искал историю, которая могла метафорически изобразить перерождение мирного украинца в эффективного воина. Для меня образ этого экопоселенца, этого мирного человека ассоциировался с нашей страной".

Марьян Бушан снял кино об Украине, которая из мирной и в чем-то наивной превратилась в ловкое и воинственное государство. Мы как нация за последние 8 лет, а особенно за 6 месяцев, пережили очень много горя. Но вместо того, чтобы отчаиваться, унывать, мы стали сильнее и тверже в своих убеждениях: свобода, независимость, демократия. Как и главный герой, мы наконец-то поняли, что надо вернуть свое, отомстить за утраченное и изгнать врага из нашей, Богом данной земли.

Направь мою руку, Боже,
пусть уничтожит все вражеское
на этой земле.

Несмотря на то, что мы соскучились за кино и что это первая украинская лента, вышедшая на широкие экраны после полномасштабного вторжения России, "Снайпер. Белый Ворон" поражает своим качеством и масштабностью. Сочные панорамные съемки так передают красоту украинской земли, что не влюбиться в нашу Родину просто невозможно. И это неудивительно, ведь 80% съемок фильма были натурными. Оператор Константин Пономарев просто шедеврально проделал свою работу.

Еще одной особенностью фильма является демонстрация "будничности" снайперов. К написанию сценария и съемкам подключился сам Николай Воронин. Создание картины также курировали военные консультанты, а основной состав актеров проходил специальную военную подготовку. Национальная Гвардия Украины тоже присоединилась к созданию ленты: предоставляла технику и давала разрешения на проведение съемок в специально отведенных локациях, привлекала личный состав для создания реалистичных кадров.

Среди недостатков ленты стоит отметить наличие клише: хорошие говорят на украинском, плохие — на русском и поют под гармошку. Мало внимания уделено второстепенным персонажам – их характеры, мотивация и глубина у большинства не раскрываются. Создается впечатление, что они являются придатком к главному герою — инструментом, который двигает историю вперед. Однако все эти минусы отходят на второй план, когда ты видишь на экране реальность, в которой живешь.

Культура
Кино
война с Россией
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