Эко-протестующие залили супом картину Ван Гога в Лондоне

Об этом сообщило издание The Guardian.

Сообщается, что холст не пострадал, поскольку находился под защитным стеклом. Затем они вытащили клей, нанесли на руки и "приклеились" к стене у картины.

Позже британский журналист Дамиен Гайле опубликовал видео у себя в twitter.

"Что дороже - искусство или жизнь? Разве это стоит больше, чем еда? Больше справедливости? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис цены жизни является частью цены нефтяного кризиса, топливо недоступно миллионам холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа", - сказала одна из активисток.

Работники Национальной галереи быстро убрали помещение.

У посетителей Национальной галереи акция вызвала смешанные чувства. Один человек, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что он понимает причину протеста, но волнуется из-за "хорошего произведения искусства, показывающего лучшее в человечестве".

Также известно, что за последние две недели группа Just Stop Oil устраивала сидячие протесты на дорогах в центре Лондона, вызывая возмущение водителей и пассажиров, но пятничная акция оказалась эскалацией ее тактики.

Знаменитая картина нидерландского художника 1888 года оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов.

8 октября активисты в Вене и Праге поставили у посольств РФ надгробный крест Путину и гроб, "поздравив" таким образом кремлевского фюрера с днем рождения и пожелав ему долгих лет тюрьмы и скорейшей смерти.

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