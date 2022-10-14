Эко-протестующие залили супом картину Ван Гога в Лондоне
Эко-активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне
Об этом сообщило издание The Guardian.
Сообщается, что холст не пострадал, поскольку находился под защитным стеклом. Затем они вытащили клей, нанесли на руки и "приклеились" к стене у картины.
Позже британский журналист Дамиен Гайле опубликовал видео у себя в twitter.
"Что дороже - искусство или жизнь? Разве это стоит больше, чем еда? Больше справедливости? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис цены жизни является частью цены нефтяного кризиса, топливо недоступно миллионам холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа", - сказала одна из активисток.
Работники Национальной галереи быстро убрали помещение.
У посетителей Национальной галереи акция вызвала смешанные чувства. Один человек, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что он понимает причину протеста, но волнуется из-за "хорошего произведения искусства, показывающего лучшее в человечестве".
Также известно, что за последние две недели группа Just Stop Oil устраивала сидячие протесты на дорогах в центре Лондона, вызывая возмущение водителей и пассажиров, но пятничная акция оказалась эскалацией ее тактики.
Знаменитая картина нидерландского художника 1888 года оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов.
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