Видео акцией активисты выложили в Twitter.

Сообщается, что акцию устроили 20-летняя Эйлид Макфадден и 29-летний Том Джонсон. Они перешагнули через барьер в лондонском музее и окунули лицо статуи в шоколадный торт.

"Мы здесь, потому что мы стремимся защитить наши свободы и права, потому что мы стремимся защитить эту зеленую и приятную землю, которая является наследием всех нас. Наука дает понятный ответ. Требование простое: просто остановите добычу нефти и газа. Это проще простого ( "it's a piece of cake")», – заявили активисты.

Ранее, 14 октября, эко-активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства

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