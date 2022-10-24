Эко-активисты бросили торт в лицо восковой фгуре Чарльза ІІІ в музее мадам Тюссо
Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо
Видео акцией активисты выложили в Twitter.
Сообщается, что акцию устроили 20-летняя Эйлид Макфадден и 29-летний Том Джонсон. Они перешагнули через барьер в лондонском музее и окунули лицо статуи в шоколадный торт.
"Мы здесь, потому что мы стремимся защитить наши свободы и права, потому что мы стремимся защитить эту зеленую и приятную землю, которая является наследием всех нас. Наука дает понятный ответ. Требование простое: просто остановите добычу нефти и газа. Это проще простого ( "it's a piece of cake")», – заявили активисты.
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