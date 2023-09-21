Экипажи завершили обучение: Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122
Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122 после того, как украинские экипажи завершили обучение: они уже находятся на поле боя
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Швеции в четверг, 21 сентября.
"Мы дали им все, что могли, в виде замечательной техники и хороших знаний. Мы желаем им всяческих побед и успехов в освобождении своей страны", - сказал командующий операциями штаба Сухопутных войск Швеции Матс Людвиг.
Решение о передаче танков было принято в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2023 года. Вместе с тем страна согласилась обучать украинских военных пользованию этими танками.
Как отметили в минобороны Швеции, танки Stridsvagn 122 "уже некоторое время находятся в Украине".
- 10 сентября стало известно, что Украина и Швеция договорились совместно производить боевые машины пехоты CV-90. Пока планируется изготовить тысячу БМП для украинской армии.
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