Экипажи завершили обучение: Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Швеции в четверг, 21 сентября.

"Мы дали им все, что могли, в виде замечательной техники и хороших знаний. Мы желаем им всяческих побед и успехов в освобождении своей страны", - сказал командующий операциями штаба Сухопутных войск Швеции Матс Людвиг.

Решение о передаче танков было принято в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2023 года. Вместе с тем страна согласилась обучать украинских военных пользованию этими танками.

Как отметили в минобороны Швеции, танки Stridsvagn 122 "уже некоторое время находятся в Украине".