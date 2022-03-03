Экипаж затонувшего судна HELT, в которое попала российская ракета, спасен

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, передает Еспресо.TV.

"6 моряков, которые находились на судне, найдены и находятся на борту спасательного судна SAR 01. Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное", - говорится в сообщении.



В настоящее время спасательный катер возвращается в порт Черноморск.

Спасательную операцию проводит КП "Морская поисково-спасательная служба".

Напомним, судно под флагом Панамы было поражено ракетой ВМС России. Оно затонуло на траверсе порта Южный.