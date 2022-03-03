Экипаж затонувшего судна HELT, в которое попала российская ракета, спасен
Экипаж затонувшего судна HELT, пораженный российской ракетой, спасен. Шесть моряков, находившихся на судне, найдены и находятся на борту спасательного судна SAR 01
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, передает Еспресо.TV.
"6 моряков, которые находились на судне, найдены и находятся на борту спасательного судна SAR 01. Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В настоящее время спасательный катер возвращается в порт Черноморск.
Спасательную операцию проводит КП "Морская поисково-спасательная служба".
- Напомним, судно под флагом Панамы было поражено ракетой ВМС России. Оно затонуло на траверсе порта Южный.
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